Tra crisi e pandemia c’è chi punta alla settimana corta per rilanciare il turismo

Diverse grandi aziende hanno preso a sperimentare la settimana “corta”

Le disfunzionalità della società dei consumi

La settimana corta fa bene ai dipendenti e al turismo

ack to work.conosce i grandi. Vengono, restano due anni, passano, un po’ tornano e, lentamente, da epidemici diventano endemici. Con i nostristiamo sfidando la natura e forse questa volta funzionerà. Permarranno comunque iedmoderni imitano la natura. Arrivano, creano, se ne vanno lasciando macerie. Nel caso attuale pare inevitabile che uno degli esiti sarà lamassiccia. Molte persone non avranno più un lavoro e dunque, per come la società è organizzata, di che vivere.Il “” è, storicamente, un’invenzione abbastanza recente. Nell’antica, per millenni quella della stragrande maggioranza della gente, gli individui non vendevano il proprio tempo, vivevano invece direttamente di ciò che producevano. Non era una vita paradisiaca, e se anche lo fosse stata, non abbiamo modo di tornare indietro.Negli, forse l’economia internazionale più avanzata, ildistrugge annualmente, perlopiù bruciandola, una parte dellaper mantenere i prezzi a un livello soddisfacente. Le, rientrate in possesso delle case pignorate, non di rado le fanno abbattere di modo che l’eccessiva disponibilità non deprima ilDila società ne ha a sufficienza, è il meccanismo per distribuirli che è disfunzionale. La scoperta non è nuova, è alla base delle sperimentazioni infelici dei vari tipi di “reale”. Se la distribuzione è legata al “posto”, com’è, allora è lì che bisogna intervenire.Nel 1930 l’economista inglesestimò che entro il 2030 lo sviluppo tecnologico sarebbe arrivato al punto che molti avrebbero potuto lavorare solo 15 ore alla settimana. Non è andata così.che potenzialmente si affaccia ora potrebbe, forse, finalmente imporre la necessità di dare un senso compiuto al vecchio slogan “lavorare meno, lavorare tutti”, anche perché questa volta l’impeto pare arrivare dai vertici anziché dalla base.Diverse grandissime aziende,tra le ultime, hanno improvvisamente preso a sperimentare la”, trovando risparmi nella maggioredei, meno logorati, e nei minori. Da tempo glipromuovono l’idea della settimana corta per via dei presunti benefici perderivanti in parte dalla riduzione del pendolarismo.Anche alcuni governi nazionali cominciano a interessarsene seriamente, citando esplicitamente la necessità di dovere riequilibrare ildeldavanti agli sconquassi economici provocati dall’epidemia Covid. Già a maggio l’attivo e popolare Primo Ministro neozelandeseha dichiarato che le aziende nazionali avrebbero dovuto implementare la settimana corta allo scopo dilae ladidei dipendenti, favorendo anche, con più, la crescita deldomestico per sopperire al collasso di quello internazionale. Ha fatto notare en passant che avrebbe potuto, a necessità, ottenere lo stesso risultato dichiarando molte nuove feste legali... Keynes pensava che sarebbero bastati cent’anni per digerire la rivoluzione tecnologica e arrivare al futuro. Forse non era un secolo che ci voleva, ma un’epidemia.