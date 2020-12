Dal cancelletto della Gran Risa inizia la stagione dell'Alta Badia

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 16:12

I

L'arrivo della Gran Risa - Foto Freddy Planinschek

La montagna è sicura e viva

Interlocutori per un piano di sicurezza

nnevamento eccezionale, conin quota. Ma con l’pandemia la 35ª edizione dellainsarà diversa. Si svolgerà. E gli atleti, il, affronteranno la, tra le piste più belle e tecniche del circo bianco, senza lo stimolante frastuono dei tifosi.Di come si svolgeranno lee delin Alta Badia in questo periodo ha parlato nel corso di un incontro web, presidente del Comitato organizzatoree di«L'edizione 2020 – ha spiegato - prevede per domenica 20 dicembre lo svolgimento del tradizionale, mentre lo slalom parallelo, in programma per lunedì 21, sarà sostituito da uno, prima gara in preparazione dei. La chiusura totale del comprensorio al turismo bloccherà di fatto l’arrivo del pubblico, ma le competizioni potranno essere seguite in: 51 nazioni collegate e oltre 100 milioni di telespettatori. La Gran Risa sarà quindi uno strumento per promuovere a livello globale il comprensorio».L’Alta Badia crede nel futuro della montagna, che è sicura e viva, e ha investito nella “. E il Covid si è rivelato un acceleratore tecnologico. «È stato notevolmente potenziato l’– ha sottolineato– Gli ski pass sono acquistabili on line e possono essere ritirati dalle, i pick up box. Inoltre è possibile scaricare una App che segnala il grado di riempimento deidi risalita, tenuto conto, però, che il. Ci vuole comunque collaborazione da parte degli utenti per far decollare la stagione che dovrebbe partire il 7 gennaio». L’Alta Badia si sta preparando con serietà e per il periodo post natalizio ha approntato undove verranno indicate le settimane di maggior o minor presenza turistica. Questo tramite simboli intuitivi. La clientela potrà decidere con tranquillità. Si sta valutando anche l’opzione di un. Le strutture ricettive sono pronte a lavorare con flessibilità.«Sul fronte sportivo – ha puntualizzato Varallo – verrannotutti i giorni, che gode anche del vantaggio di essere un’attività che si svolge all’aria aperta.e potremmo essere gli interlocutori privilegiati per organizzare un piano di sicurezza completo e in divenire».Per la cronaca, presso il Villaggio Alpino di Corvara – zona militare – è stato allestito unper effettuareprima di fornire gli accrediti per partecipare sulla Gran Risa alle gare del 20 e 21 dicembre.Per informazioni: www.altabadia.org