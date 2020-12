Incasso senza pensieri, il servizio di Federalberghi e Nexi per prenotazioni online più sicure

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 11:34

Per risolvere le controversie su pagamenti non riconosciuti dai titolari di carte di credito





, per conto degli imprenditori turistico-ricettivi, e, la PayTech dei pagamenti digitali, hanno collaborato alla realizzazione di “”, un nuovo servizio che migliora la qualità e la sicurezza delle transazioni online abbinate alle prenotazioni alberghiere.«Più del 60% dellealberghiere viene effettuato- ha detto, direttore generale di Federalberghi - avvertiamo quindi la responsabilità di offrire sia aglisia ai turisti sistemi di pagamento sicuri ed efficienti, che tutelino tutti gli attori».«Oggi oltre il 70% delle contestazioni relative alle prenotazioni alberghiere online riguarda pagamenti non riconosciuti dai titolari delle carte di credito - sottolinea, head of e-commerce di Nexi - Il nostro obiettivo è ridurre sensibilmente questo genere di controversie e permettere agli hotel di offrire ai propri clienti un’esperienza semplice, sicura e trasparente, dal momento della prenotazione fino al checkout. Il nuovo servizio realizzato insieme a Federalberghi va esattamente in questa direzione».Incasso senza pensieri assicura l’identificazione online dei contraenti e mette inle clausole contrattuali. Il primo vantaggio è dunque la riduzione delle dispute, prevenendo malintesi, errori e comportamenti opportunistici sia nel caso di prenotazioni gestite direttamente dall’hotel, sia tramite sito e telefono. Inoltre, il sistema aiuta a gestire eventuali controversie in modo efficiente, riducendo la carta, i tempi di lavorazione e la burocrazia.Vengono inoltre previste condizioni speciali per i soci Federalberghi, in primis canoni e tassi ad hoc per i nuovi clienti Nexi. Per ottenerli, sarà sufficienti iscriversi online, utilizzando ilrilasciato dalle associazioni territoriali degli albergatori.L’accordo con Federalberghi prevede vantaggi anche per gli hotel che sono già convenzionati con la PayTech tramite le banche partner, verificate all’interno dell’app Nexi Business. Cliccare qui per approfondimenti