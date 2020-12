Lavanderie industriali dimenticate. Dai ristori solo il 10% dei 148 milioni necessari per sopravvivere

Primo Piano del 17 dicembre 2020 | 15:39

Lavanderie industriali ko

Paoletti: Siamo tornati ad inizio pandemia

Dai ristori solo il 10% dei 148 milioni mancanti

Le grandi città perdono oltre l'80%

Il focus sulle grandi città

Pesa non poco l'indecisione del Governo

numeri dell'Osservatorio di Assosistema Confindustria sull’attività delleattive sul mercato alberghiero e della ristorazione nel mese di2020 continuano a registrare dati allarmanti: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l’attività di noleggio edella biancheria e dei tessili ha registrato un -85% per le strutture alberghiere (con previsione per dicembre del -94%) e -80% per quelle della(con previsione per dicembre del -96%).«Come avevamo previsto, siamo tornati ai drastici cali del primo periodo della- dichiara, presidente di Assosistema Confindustria – con previsioni per i prossimi mesi invernali ancor peggiori. Il trend che colpisce il settore deldanneggia inevitabilmente l’indispensabile filiera dei, incluse le lavanderie industriali».«A fronte di questa situazione di crisi – continua Paoletti – avevamo presentato diversial Decreto Ristori Ter e Quater, a favore dell’aumento dei, dello stralcio della rata Imu e del credito d’imposta per le locazioni per le lavanderie industriali che operano per il turismo , che non sono stati accolti. Mi preme sottolineare, inoltre, che il Decreto Ristori copre solamente il 1delle lavanderie industriali operanti nel turismo per sopravvivere».Entrando nello specifico delle grandi città d’arte dell’Osservatorio di Assosistema Confindustria, il servizio delle lavanderie industriali a novembre ha portato ad una riduzione dell’attività per il settore alberghiero e della ristorazione, rispetto allo stesso periodo del 2019, peggiorativa rispetto all’andamento nazionale ovvero rispettivamente pari a:-85% e -98%, Venezia -83% e -85%,-88% e -92%,-81% e -85%, Napoli entrambi -90%, con ovvie previsioni di peggioramento per il mese di«Oltre alle restrizioni degli ultimi Dpcm e alla chiusura degli impianti invernali per le festivitàche hanno prontamente prodotto i loro effetti negativi – conclude Paoletti – ci preoccupa questo stato di continuae incertezza da parte del Governo sui prossimi provvedimenti da adottare. Questa situazione blocca ovviamente qualsiasi movimento delinterno. Auspichiamo al più presto l’adozione di unapiù precisa e a più lunga veduta, oltre ad una maggiore attenzione e supporto per l’intera filiera del turismo che è quella più colpita dalla pandemia e che avrà tempi di ripresa più lunghi e difficilmente prevedibili. Nella Legge di Bilancio non ci sono elementi a supporto delle filiere colpite dal Covid–19, come quella dei servizi al turismo. Una misura che darebbe respiro al settore potrebbe essere, ad esempio, lo spostamento delle scadenze fiscali e delle rate dei mutui delle aziende almeno fino a giugno 2021».