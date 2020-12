Il futuro del turismo in Italia? Lento, sostenibile e fuori dagli schemi

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 10:50

dedicata alladelconiugando, dopo essere stata presentata lo scorso 7 ottobre, continua il suo percorso di crescita e consolidamento.Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo,insieme al direttore dell’Agenzia del Demanio,, al presidente di Enit - Agenzia nazionale del Turismo,, e all’amministratore delegato di Difesa Servizi Spa,, hanno, infatti,istituzionale che suggella una forte collaborazione e indica la tabella di marcia per sviluppare, sotto il brand Valore Paese Italia, uncomune di nuovea rete sugli immobili pubblici, per accresceredel Paese tramite l'ideazione e la realizzazione di circuiti nazionali che possano anche avvalersi di nuovi modelli gestionali e nuove forme di partenariato pubblico-privato, individuando anche strumenti di affidamento e valorizzazione innovativi.La firma è stata annunciata nel corso di un workshop a cui hanno partecipato, intorno a un tavolo virtuale, il sottosegretario del Mibact Lorenza Bonaccorsi e il sottosegretario del ministero della Giustizia, Andrea Giorgis.Il progetto punta, infatti, alla strutturazione di unsempre più solido e allargato che possa promuovere e sostenere operazioni di rigenerazione e sviluppo, mettendo a sistema il lavoro congiunto e latraTra i tanti in collegamento sono intervenuti al workshop sia i partner istituzionali del progetto, come Mit, Mattm, Anas e Anci, che i rappresentati del mondo finanziario come l’Ics, Istituto per il credito sportivo, Invitalia, Impact Intesa San Paolo, AiCA, Federalberghi, e Ance, e il mondo dell’associazionismo come il, Unpli e Symbola, e i referenti delle iniziative legate aie al turismo lento come l’associazione Amodo.È emersa una condivisione molto sentita e partecipata sull’importanza strategica di un’iniziativa che si configura sempre più comeche, attraverso vari filoni tematici, mette i, quindi i beni comuni, al centro di un nuovo modello economico e di fruizione del territorio.Antonio Agostini, direttore dell’Agenzia del Demanio, aprendo i lavori del workshop ha sottolineato che «l’Agenzia ha concentrato la Agenzia del Demanio ha concentrato la propria missione in chiave di, mettendo i beni dello Stato a disposizione per supportare la ripresa e ildell’economia, soprattutto in questo drammatico momento di emergenza sanitaria. Il turismo lento, la, che nel nostro Paese ha unenorme fortemente connesso al nostro patrimonio culturale, religioso, storico, paesaggistico - ha continuato - sono temi che si inseriscono in un nuovo modo di intendere il, richiamando espressioni die di iniziativa economica più equilibrata, più rispettosa dell’ambiente, più attenta ai nostri veri bisogni e a quelli degli altri».«Il settore turistico sta attraversando un periodo difficilissimo, ma alla fine di questo deserto - ha detto il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini - Iltornerà impetuoso nel nostro Paese. La gente avrà voglia die in particolare dil’Italia. Dobbiamo trovarci pronti ad attuare quello che con il Piano Strategico del Turismo abbiamo indicato: ladi quelle realtà straordinarie che rendono l’Italia conosciuta nel mondo. Chi verrà nel nostro Paese vorrà vivere un’autentica esperienza di vita italiana apprezzando la nostra, le, visitando i nostri, scoprire per i nostriletradizionali della nostra cucina».«Un turismo diverso da quello finora conosciuto, rispettoso della fragilità del nostro patrimonio storico artistico, capace di apprezzaree siti culturali minori e in grado di portare crescita armoniosa alle comunità. Legli, lestoriche, i, le, i beni lungo i, le, cammini e percorsi – ha concluso il Ministro – che fanno parte di questo progetto rappresentano e valorizzano la bellezza, la ricchezza e l’unicità del nostro Paese. È una grande sfida su cui dobbiamo lavorare tutti insieme per il rilancio del Turismo».«L'Italia si presenta sul mercato internazionale con una storia e un percorso che ridefinisce anche la– sottolinea il presidente Enit Giorgio Palmucci - La formalizzazione dell'accordo istituzionale di questa mattina segna un nuovo passo in avanti per il settore attualmente in sofferenza a causa della contingenza e suggella un’integrazione coordinata. Attraverso la valorizzazione di beni del patrimonio pubblico sarà possibile implementare un turismo diffuso e facilitare l’accesso a destinazioni meno conosciute dove manca una ricettività anche di piccole dimensioni favorendo forme di partenariato. Un modello dipubblico/privato sarà un incentivo per incrementare l’interesse degli utenti verso nuove forme finora scarsamente esplorate die di. Ogni Paese ha la propria storia e cultura, il modo di vivere all'italiana e il Made in Italy sono la peculiarità di questo Paese che è unico e primo al mondo con 55. Enit punta a realizzare un turismo a valore che curi lae al contempo non trascuri i big spendere long haul per i quali l'Italia si pone ai primi posti. Siamo consapevoli delle difficoltà che stanno vivendo le imprese del settore, in particolare in alcune città e zone del Paese ma il Covid può trasformarsi paradossalmente in un'opportunità per rivedere e potenziare l'offerta. E noi parteciperemo attivamente alla realizzazione di questo progetto».«Per proseguire con il programma di valorizzazione deiavviato da Difesa Servizi e Agenzia del Demanio, la prossima settimana verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il IV bando dei fari in gestione a Difesa Servizi» ha annunciato Fausto Recchia, amministratore delegato di Difesa Servizi Spa.