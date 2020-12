Un giorno in piazza per salvare l'economia della montagna e chiedere la riapertura degli impianti

Pubblicato il 27 dicembre 2020 | 18:06

La richiesta è di riaprire gli impianti in sicurezza dal 7 gennaio

I ristori sono briciole

I maestri di sci: viviamo di incertezza

chiusi,a zero. La stagione per gliè finita.Italia - Tutela nazionale Imprese, insieme a Federfuni Italia, Anef e Collegio maestri di sci della Toscana, hanno organizzato per martedìall'Abetone (in provincia di Pistoia) un sit-in di protesta per chiedere la, subito, per il settore. A scendere in mezzo alla neve che purtroppo quest'anno è rimasta incontaminata sarà la "", composta dagli operatori del, tra addetti agli impianti, maestri di sci, albergatori e pubblici esercizi. L'appuntamento è alle 11 in piazza Europa.«Abbiamo accolto con favore questa– commenta il sindaco di Abetone Cutigliano,- perché la situazione è grave. Il nostro, che va da San Marcello Pistoiese a Pieve Pelago, sta perdendo dai 3 ai 4 milioni dial giorno legati al. La montagna non è un hobby né un divertimento, rappresenta la vita delle persone e se non si dà loro la possibilità di lavorare, bisogna farsi carico di queste persone. Se si chiude, servono indennizzi».«Con questo sit-in - spiegano il presidente di Ristoratori Toscana,, e il coordinatore regionale di Ristoratori Toscana,– cerchiamo di tenere alta l'attenzione rispetto ad un problema molto grave: migliaia di famiglie non avranno di che andare avanti e dovranno aspettare dicembre 2021 prima di poter tornare a. Anche se, infatti, ildovesse decidere per il 7 gennaio la riapertura al 50% degli impianti , con, che tra l'altro devono ancora essere definiti, il rischio è che l'intera stagione venga cancellata dal Covid-19».«Stiamo lavorando assiduamente a livello nazionale per consentire agli impianti di. Nel frattempo, però, contiamo idell'anno 2020, che è andato perso. I fatturati sono a zero e quello che è arrivato daisono briciole: si tratta dello zero virgola rispetto ai bilanci e il 5% rispetto alle perdite. Come mese di riferimento per i ristori è stato preso aprile, quando l'operatività si è interrotta l'8 marzo e aprile è un mese in cui da sempre non si lavora. Chiediamo al Governo gli indennizzi adeguati alle perdite subite», incalza, presidente nazionalee direttore del comprensorio Val di Luce.In crisi anche i, che sono 300 in Toscana. «Si vive nella più totale incertezza. Non sappiamo se il 7 gennaio potremo riaprire e per quanto, perché il rischio è che la gente si riversi a sciare, perché di voglia ce n'è tanta, e poi ci facciano richiudere dopo due giorni», afferma, in rappresentanza di tutte le scuole di sci del comprensorio Abetone.