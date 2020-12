Gli hotel post-Covid? Indipendenti: le catene non conquisteranno l'Italia

Pubblicato il 09 dicembre 2020 | 17:25

iù personalizzazione e meno standard. Più famigliarità e meno globalità. Così il mondo degli alberghi cambierà non appena la pandemia darà respiro e si potrà tornare a viaggiare con serenità. Da qui l'idea che le grandi catene pagheranno dazio a favore di strutture indipendenti, uniche, costruite su una gestione storica e italiana. Lo sostiene, direttore generale diin un'intervista rilasciata a Pambianco Hotellerie.«Essere hotel indipendenti con strutture uniche è il vero punto di forza - ha detto - soprattutto in vista della ripresa post-Covid. Lasarà caratterizzata dalla ricerca di unicità da parte del, che prediligerà hotel ubicati in luoghi magici, dotati di significato. Il turista cioè sarà più consapevole e alla ricerca di un’esperienza vera, non più legata allo show off ma al desiderio di sperimentare un soggiorno di senso, che possa arricchire l’anima grazie ai legami con la storia, con la cultura e con il territorio circostante».Per Zucchetti sembra anche scongiurato il rischio chee brandfiutino i buoni affari nella Penisola e facciano man bassa di alberghi indipendenti in difficoltà, magari a prezzi stracciati e agendo in maniera non del tutto chiara come denunciato negli ultimi mesi in alcune grandi città, Venezia e Firenze su tutte.«L’- assicura - è resiliente all’affermarsi delle catene, perché la standardizzazione non è nel nostro Dna. Avere gioielli unici, come lo sono i nostri hotel e altre dimore nel Belpaese, fa proprio parte della nostra attrattiva. Del resto, ogni luogo ha un’anima diversa e può essere preservata e vissuta». Zucchetti prevede che il turista si allontanerà sempre più dalla standardizzazione e cercherà servizi non codificati, anche nella gestione del ristorante, con progetti su misura.La tipologia di gestione risentirà inevitabilmente anche delle nuove tendenze dei turisti. Zucchetti vede un turismo più, soprattutto nei primi anni, e prediligeràa corto e a medio raggio. «In fase pre-Covid - afferma - il nostro mercato di riferimento era quello, seguito da quello, che invece saranno penalizzati a favore dei mercati europei. Nella seconda fase della ripresa, soffriranno i mercati maturi, come gli Usa, mentre ci aspettiamo una crescita dei mercati prospect, come Cina e India».Cambiamenti in vista anche sulla durata di permanenza in una località. Gli ospiti opteranno per soggiorni più lunghi, proprio per vivere un’esperienza completa e approfondita e anche perché l’hotel offre una percezione di luogo sicuro, garantito, certificato.Intanto il gruppo che fa capo alla famiglia imprenditoriale Fontana ha recentemente terminato una consistente ristrutturazione della proprietà acquisita nel 2000,, struttura risalente al XVI secolo e immersa in 10 ettari di parco sulle rive dell’Arno, che si aggiunge al 5 stelle bandiera del gruppo, il Villa d’Este sul Lago di, a Cernobbio, struttura rinascimentale che era dimora privata del Cardinale Gallio nel 1568 e che è diventata un hotel di lusso nel 1873.L’albergo diè noto non solo per il turismo leisure ma anche come catalizzatore di eventi di calibro internazionale, come il Forum Ambrosetti, A Como, inoltre, il gruppo è attivo anche nel management di due strutture, Hotel Palace e Hotel Barchetta.Archiviato il 2019 con, Villa d’Este Hotels sta vagliando possibili acquisizioni nei prossimi anni: «Pensiamo a una terza struttura di proprietà – conferma Zucchetti – che potrebbe essere a Venezia o sulla Costiera Amalfitana».Recentemente, Zucchetti è stato designato Independent Hotelier of the World per l’anno 2020 dalla rivista americana Hotels. L’assegnazione del premio si basa su come i candidati hanno definito gli standard di servizio, raggiunto performance di eccellenza, utilizzato la creatività nella gestione della struttura e quanto hanno fatto, in quest’anno difficile, per il business alberghiero all’interno della comunità in cui operano.