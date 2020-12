Pubblicato il 09 dicembre 2020 | 17:16

Nel 2021 le 32 strutture aderenti al gruppo entreranno a far parte del. Si tratta del primo gruppo alberghiero dell'che aderisce al progetto, impegnandosi in maniera vincolante per la tutela del clima. Un ulteriore plus dei Vitalpina Hotels a garanzia di una vacanza sostenibile e amica dell'ambiente.Non solo. Oltre alla riduzione delle, i Vitalpina Hotels si sono ripromessi di sostenere in misura ancora maggiore i circuiti locali, prendendosi l'impegno di avvalersi ancora di più dei piccoli produttori certificati del posto, sia per gli sia per le





I Vitalpina hotel aderiscono al patto per la neutralità climatica

«Noi come Vitalpina Hotels da diverso tempo ormai abbiamo preso a cuore il tema della sostenibilità», spiega Brigitte Zelger, presidente dei Vitalpina Hotels Südtirol. «L’adesione di tutti i nostri associati al Patto per la neutralità climatica costituisce un ulteriore stimolo a mettere in atto quelle misure concrete che ci permetteranno di ridurre sempre più le emissioni di CO2 fino a diventare climaticamente neutrali. Al contempo vogliamo fungere da modello di turismo alpino sostenibile, sensibilizzando i nostri ospiti e i nostri collaboratori nei confronti della protezione del clima».



Con l’adesione al Patto per la neutralità climatica, dal 2021 gli alberghi Vitalpina s’impegnano al rispetto di un programma triennale improntato alla neutralità climatica. Il piano prevede, tra le altre cose, misure di compensazione destinate a sostenere i progetti climatici curati dall’organizzazione svizzera “myclimate”. Obiettivi concreti che riguardano per esempio l’approvvigionamento di acqua potabile in Uganda, la riforestazione in Nicaragua, il rimboschimento delle mangrovie in Myanmar.



In 145 aderiscono al Patto per la neutralità climatica 2025

Nato nel 2015 dall’iniziativa di 10 aziende del Vorarlberg (Austria), il “Patto per la neutralità climatica 2025” conta oggi 145 tra imprese e organizzazioni che hanno deciso di aderire all’iniziativa per far diventare climaticamente neutrale la loro impronta aziendale. Nel 2021 al gruppo si aggiungono anche i 32 alberghi del gruppo Vitalpina Hotels Südtirol.



In questo percorso verso il raggiungimento degli obiettivi previsti, i Vitalpina Hotels saranno accompagnati dalla società “Terra Institute” di Bressanone. Il gruppo sarà supportato anche dall’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hgv) che, oltre a curare la gestione amministrativa del gruppo, fa parte a sua volta, dal 2017, del Patto per la neutralità climatica. Sempre in tema di sostenibilità sarà rafforzata anche la collaborazione con Idm Alto Adige, nell’ambito di una strategia congiunta che punta a far diventare l’Alto Adige la regione sostenibile più desiderata d’Europa.



Una vacanza attiva, sana e nella natura

Vacanza dedicata all’escursionista e allo sportivo, che ama svolgere attività fisica e movimento, possibilmente a contatto con la natura, attento all’alimentazione che dev’essere sana, equilibrata e completa, e che non disdegna il relax, preferibilmente a base di ingredienti naturali.



È questa la filosofia dei Vitalpina Hotels Alto Adige, 33 strutture a conduzione familiare distribuite nel territorio altoatesino. Tutti gli albergatori sono provetti escursionisti, pronti a guidare gli ospiti in estate e inverno attraverso l’affascinante mondo delle montagne altoatesine. Hotel di alto livello che rispondono a rigidi criteri di selezione e mettono il mondo dell’escursionismo al primo posto.