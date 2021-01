Viticoltura, cibo, bellezza ed enoturismo: Sondrio e i suoi progetti per ripartire

Pubblicato il 11 gennaio 2021 | 14:47

Tra le finalità della fondazione Provinea la salvaguardia dei terrazzamenti valtellinesi



Un polo tra vino, cibo, arte e cultura

Un consorzio con due Docg

riparte daedper fare del 2021 un anno da ricordare in termini di racconto e valorizzazione territoriale. In particolare,sarà dal prossimo aprile la vetrina delleIl progetto avvertito come strategico daldi tutela dei vini di, presieduto da, ha sfruttato l’occasione offerta daldi palazzo Pretorio per l’utilizzo degli spazi al pianterreno di palazzo Martinengo e quelli interrati del centro Le Volte per dare avvio a un’iniziativa che parte dal vino ma che è già pronta ad abbracciare l’intero comparto enogastronomico.Allo studio vi sono già altre implementazioni: il progetto della “”, la realizzazione del ponte sospeso sul Mallero e anche il museo di arte contemporanea nell’edificio dell’ex Banca d’Italia. Ne scaturirà un sistema moderno, integrato e variegato di offerta turistica capace di rivolgersi a un pubblico italiano e, progressivamente, internazionale.Tutto è cominciato da studio e ricerca, in particolare da un’indagine di mercato avviata dall’amministrazione comunale di Sondrio per la ricerca di un operatore economico interessato ad assumere ingli spazi immobiliari di proprietà del Comune allo scopo di valorizzarli e di renderli funzionali alla promozione del territorio provinciale, dele delle eccellenze enologiche della provincia . Hanno risposto manifestando il proprio interesse due operatori: l’amministrazione ha scelto come interlocutore il Consorzio di tutela che partecipa al progetto insieme allae all’associazioneIl Consorzio per la tutela dei vini di Valtellina, fondato nel 1976, rappresenta dal 1997 la quasi totalità delle case e aziende vinicole della provincia di Sondrio ed è ad oggi l'unico consorzio italiano che possa fregiarsi di ben duecoincidenti per territorio e vitigno, sule sullo, di cui ha svolto l'attività di controllo sino a luglio 2009.Le sue finalità comprendono anche aspetti strettamente legati al territorio, come dimostra l’istituzione della fondazione Provinea per la salvaguardia dei. Questo concetto si ritrova anche nella duplice missione rappresentata dalla valorizzazione e promozione del vino valtellinese in Italia e all'estero quale simbolo di un territorio e dalla tutela della cultura vitivinicola in Valtellina, elemento imprescindibile per la salvaguardia di una zona considerata tra le più affascinanti al mondo.Un bell’esempio quello che arriva da Sondrio che invita a riflettere sui dati che arrivano dagli analisti del settore turistico: se l’Italia riuscisse a rilanciare davvero il turismo potrebbe anche crescere più del 6% nel 2021. Una partita che vale più del