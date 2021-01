Padova, gli hotel termali chiedono vaccini urgenti per gli operatori

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 12:19

La località termale di Abano, Padova

La proposta

Le difficoltà del territorio

lialzano la voce e chiedono la vaccinazione del proprio personale subito dopo le categorie protette, i medici e gli infermieri. La richiesta arriva dae dalche si rivolgono a Governo e Regione per assicurare agli(Operatori di assistenza sanitaria) la copertura vaccinale.«Crediamo che i nostri operatori – ha affermato, direttore del Centro Studi Termali Pietro d’Abano a Il Mattino di Padova - debbano essere assimilati ad altri operatori del sistema sanitario territoriale». Il riferimento è agli addetti impegnati nei repartiper assicurare i(Livelli essenziali di assistenza sanitaria) che, anche durante questi mesi, hanno continuato il loro lavoro per assistere i pazienti.Un gruppo di 1.800 dipendenti su 5.500 totali impiegati all’interno delle strutture padovane. Obiettivo della proposta, è quello di fornire una maggiore garanzia diai clienti degli hotel e ai dipendenti dei centri termali , con la speranza che almeno illocale possa riprendere il proprio flusso.Una piccola speranza per gli stabilimenti euganei il cui(composto da un totale di 11 comuni) ha chiuso un 2020 nero: 1.510 posizioni lavorative perse in nove mesi, un giro d’affari in diminuzione del 63, 4% (nel periodo gennaio-settembre) e una perdita di circa 300 aziende nei vari settori della ricettività.Nel frattempo, sul fronte sicurezza sanitaria, i cittadini delle località termali dipotranno presto contare su un nuovo. I comuni dei tre paesi hanno, infatti, individuato la sede opportuna: il Teatro Polivalente comunale di Abano Terme. Una soluzione che ora deve passare al vaglio dell’Usl competente.