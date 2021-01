Sci, Speranza firma l'ordinanza: Impianti aperti dal 18 gennaio

Pubblicato il 02 gennaio 2021 | 17:44

Si torna a sciare dal 18 gennaio

no spiraglio di luce per l'economia della: il ministro della Saluteha firmato l'con cui si differisce laal. Questo dopo che, nei giorni passati, Regioni e province autonome avevano chiesto attraverso una lettera del presidente della conferenza, unin vista di un allineamento delleal parere espresso dalPotrebbero esserci buone notizie anche per le, almeno secondo il parere "personale" della coordinatrice della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni: una possibile riapertura con regole più rigide dal(quando scadrà l'attuale Dpcm), anche se tutto dipenderà dall'andamento del contagio.Inizialmente le aperture degli impianti, lo ricordiamo, erano previste per il 7 gennaio. Ma la situazione sanitaria l'avrebbe reso quasi impossibile . Lo aveva detto, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (in merito all'avvio della stagione sciistica), lo si poteva immaginare dalla proposta "premonitrice delle successive difficoltà" fatta dalle regioni alpine: Scia solo chi ha casa o soggiorna