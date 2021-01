Autogrill, l'aumento di capitale da 600 milioni non scalda la Borsa: giù il titolo

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 12:41

P

Autogrill annuncia un aumento di capitale da 600 milioni di euro

Cassa e non solo

iove sul bagnato in casa. Alla crisi del traffico nei luoghi di(aeroporti, stazioni e autostrade) dovuta all’impatto della pandemia si aggiunge un tonfo indel -13,3% all’indomani dell’annuncio di unda 600 milioni che dovrebbe aiutare la società a rilanciarsi sul mercato e cogliere le opportunità che si presentano.A pesare sull’andamento del titolo della multinazionale italiana con sede a Rozzano (MI) uninatteso più nelle cifre che nei fatti. A più riprese, nei mesi scorsi, la società guidata daaveva chiarito la volontà di dotarsi degli strumenti finanziari necessari per affrontare il nuovo anno «Dopo un 2020 che ci ha visti impegnati al’impatto negativo della pandemia, oggi, con una maggiore visibilità in un contesto in cui ancora permangono forti fattori di, iniziamo un percorso di rafforzamento patrimoniale per assicurarci maggiore flessibilità e per cogliere eventuali opportunità che potrebbero presentarsi», ha commentato in una nota, Tondato da Ruos. Ora la palla passa ai soci che dovranno dare il via a undi rilancio quinquennale.Pronto il sostegno di, la holding che fa capo alla famiglia Benetton che detiene il 50,1% delle quote di Autogrill. Attraverso la propria controllatala società veneta, secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, è pronta a garantire un investimento di 300 milioni di euro.necessaria per Autogrill che, sempre secondo il quotidiano economico, a fine 2020 poteva contare su poco più di 500 milioni di cassa compresi i 250 milioni provenienti da. Pochi per sostenere un piano di acquisizioni ambizioso, almeno nelle intenzioni, la cui parola d’ordine è “”.