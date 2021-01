Mascherine, bandi, aperture illecite. La dura vita dei ristoranti ribelli

Pubblicato il 26 gennaio 2021 | 11:59

Da Bologna ad Arezzo, si moltiplicano i casi di "nervosismo" dietro al bancone

Un bando, tanta burocrazia

i ristoratori più anziani o comunque meno avvezzi alla tecnologia.

Nervi tesi dietro al bancone

Il pub ribelle

egole e burocrazia sono diventate la norma e la frustrazione più grande per ie i. Da un lato, la volontà di ottemperare alle varie imposizioni pur di continuare a operare – seppure a scartamento ridottissimo visto le attuali disposizioni in materia sanitaria; dall’altro, l’insopportabilità di alcuni episodi che rendono ancora più pesante unache sembra un grande caos.Tre, in particolare, iche hanno alzato il livello del nervosismo nel mondo Horeca : il bando indetto daEmilia-Romagna e Regione, la querelle legale che ha contrapposto dipendente e titolare di un punto vendita di Arezzo e la vicenda dell’di Bologna.A sollevare le polemiche intorno al bando indetto da Unioncamere Emilia-Romagna e dalla Regione sono idi partecipazione. Sul piatto, un aiuto complessivo a bar e ristoranti pari a 21 milioni di euro. Per accedervi, però, lein difficoltà dovranno dimostrare di avere subito un calo del fatturato medio di almeno il 20% (nel periodo 20 novembre-31 dicembre 2020) rispetto al 2019 e di essere in regola con i contributi Inps e Inail (tempo fino al 31 maggio 2021). Paletti che, in una situazione normale, non comporterebbero alcun problema per bar e ristoranti. Ma che, vista l’eccezionalità dell’emergenzae il calo di fatturato conseguente alle serrate e alle limitazioni di zona, diventano dei veri e propri muri insormontabili.A complicare le cose, anche la richiesta di utilizzare la piattaformaper presentare la domanda. Un ulteriore giro burocratico (vedi la necessità di dotarsi di) che rischierebbe di lasciare fuoriIn provincia di Arezzo, invece, il termometro della crisi ha toccato livelli diche hanno obbligato l’intervento del. Con una sentenza pubblicata il 13 gennaio, il giudice ha dato ragione a un dipendente che, rifiutatosi di servire un cliente senza mascherina, si è visto minacciare ilper giusta causa da parte del datore di lavoro. Motivo? Con la sua decisione, il dipendente avrebbe danneggiato gravemente l’immagine del locale; con buona pace per lae quel senso di comunità per cui sarebbe dovuto andare tutto bene.A rimettere tutto sul giusto piano ci ha pensato lache ha ricordato come sia diritto del lavoratore, costituzionalmente garantito, svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza. Un diritto che, ricordano i giudici, può arrivare anche all’astensione dal lavoro nel caso in cui il rischio esponga il lavoratore a un danno per la propria persona.Da Bologna, invece, giunge la storia del ribelle Halloween Pub. Ormai conclusa con la chiusura e i sigilli imposti dal gip del Tribunale del capoluogo emiliano. A determinare questo esito, la reiterata violazione delle norme anti-Covid che proseguiva da ottobre;comprese. La resistenza dell’Halloween Pub è costata al gestore l’accusa di. Troppo secondo il legale che segue il pubblico esercizio: «Bisognava rimanere aderenti alla legge che per questi casi indica di procedere per via amministrativa. È una situazione di una gravità inaudita, perché si perseguitano persone che non delinquono in senso stretto», ha commentato l’avvocatosulle pagine del Corriere di Bologna.A incidere sulla vicenda, anche un precedente seguito sempre da Sandri (la palestra GimFive di Vignola) e conclusosi con il dissequestro del locale. Esito che rinnova la necessità di trovare un nuovo protocollo che permetta almeno alle attività di una certa dimensione, con spazi grandi e capaci di mettere in pratica tutte le misure di sicurezza necessarie, di riaprire e tornare a operare. Il rischio è che un tessuto socio-produttivo già slabbrato finisca per strapparsi definitivamente.