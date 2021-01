L’arte di reinventarsi. Come si trasformano i ristoranti per resistere alle restrizioni

Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 18:00

Andrea De Carli e Marco Cossa

, nel mondo dell’accoglienza, ha portato molti operatori a prendere decisioni, a svilupparee intraprendere strade alternative, complementari, diverse. Un po’ come se la situazione in cui siamo immersi ormai da un anno abbia fatto lievitare pensieri in nuce o sia stata la molla pero per doverla correggere.La lista di chi ha deciso di virare comincia ad allungarsi. È recente la notizia che vede i giovanii, originari del Comasco, intraprendere nuove avventure e di “ritornare a casa”. Dopo cinque anni hannoil loro, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, per. Una decisione maturata già agli inizi del 2020 ma che si è concretizzata negli ultimi mesi.Sulla scia del nuovo progetto “”, Marco e Andrea escono dalla cucina per andare nelle aziende del territorio per narrare persone, prodotti, culture e tradizioni attraverso le storie dei loro due laghi:. Dal mondo dell’arte al design, passando per il food e il vino, vogliono portare una ventata di novità nella loro filosofia di cucina che rimane sempre espressione di ricordi e memoria legati ai territori e ai prodotti.Hanno sviluppato una collaborazione in qualità didi Brescia, realtà specializzata in catering di livello che unisce l’arte e il bello a tutto tondo.?Gli chef comaschi seguiranno ogninell’headquarter di Brescia continuando a portare avanti anche il loro delivery con una proposta gastronomica legata alla tradizione territoriale. Unlanciato a Ottobre 2020 e che ha riscosso enorme successo sulle provincie di Brescia, Como e Monza.?Cozza e De Carli diventano un brand a tutti gli effetti: un marchio che veicola ile ilattraverso le Storie di chi questi luoghi li rende unici ed eccezionali.?«La nostra è uche guarda a ieri per riscoprire storie, territori e prodotti – spiegano - Da queste suggestioni prendiamo spunto per creare piatti dai sapori antichi, nella loro essenza più vera e genuina, che attraverso la loro storia possano».Prima di loro ha deciso di cambiare aria, che lasciato la location di Piazza Risorgimento per trasferirsi in un’altra sede più piccola sempre a Milano. Ma soprattutto ha iniziato adi tutti i ristoranti deldi Palermo.Evoluzioni in corso d’opera anche per, giovane chef e, vincitore per ben due volte del, ededi Bergamo, che ha conquistato il secondo turno del 13°dell’enogastronomia nella categoria«Il 2020 – ha dichiarato Montersino - è stato abbastanza schifoso. Per me però ha rappresentato l'occasione per inventare dal nulla unae non solo, conche vengono seguiti in tutto il mondo. Dagli Usa, dal Canada, dall'Australia arrivano 70, 80 iscrizioni giornaliere. Tutti i corsi in rete sono sold out. Mi sono reinventato l'attività aguzzando fantasia e ingegno, così come tanti altri colleghi continuano a lavorare con ile l'. La speranza è ultima a morire».«A breve – ha puntualizzato- lanceremo in tutta Italia l': è la nostra concreta risposta alla crisi che ha colpito il settore della ristorazione, del food e del beverage. Aver vissuto nel centro della pandemia non è stato semplice: un periodo terribile che ci ha insegnato tante cose. Ad esempio, a potenziare l'asporto e a rimboccarci le maniche. Ripartiamo con propositi bellicosi e adattiamo l'attività ai nuovi dpcm. Siamo attivi con il, come se fossimo sempre aperti».Tra le, da segnalare le cosiddette “”, letteralmente le “cucine fantasma”. Un fenomeno in rapida ascesa, di cui ancora non si conosce la portata nel nostro Paese, ma che nel 2019 ha prodotto un fatturato mondiale stimato intorno ai 107 miliardi di dollari, con un incremento del 56% rispetto all’anno precedente, con il Covid che ancora non era arrivato a stravolgere il mondo. Lealtro non sono che ristoranti veri e propri che concentrano la loro attività proprio sul, un’attività che in Italia come nel resto del mondo ha conosciuto un boom proprio nel 2020.