Confindustria Alberghi-UniCredit, accordo per il sostegno finanziario all'hotellerie

Un pacchetto di servizi su misura, tra cui mutui a 22 anni a supporto degli investimenti, è il risultato dell’accordo siglato tra Confindustria Alberghi e UniCredit. Una convenzione che mette a disposizione delle aziende del settore alberghiero del Centro-Nord Italia (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche) soluzioni di finanziamento ad hoc per rilanciare l’hotellerie.

L'accordo prevede il varo di un pacchetto di soluzioni finanziarie ad hoc per le strutture alberghiere

Finanziamento, mutuo e strumenti evoluti di pagamento/incasso

In particolare, l’accordo prevede l’offerta di:

Finanziamenti a breve termine , con durata 18 mesi, per rispondere alle necessità di capitale circolante (manutenzione ordinaria, pagamento fornitori, stipendi, imposte e tasse).

, con per rispondere alle necessità di capitale circolante (manutenzione ordinaria, pagamento fornitori, stipendi, imposte e tasse). Mutui a supporto degli investimenti aziendali, con durata sino a 22 anni , finalizzati alla riqualificazione o all’ampiamento di strutture ricettive già esistenti, all’adeguamento degli impianti alle normative di legge, all’acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili funzionali all’attività di impresa.

a supporto degli investimenti aziendali, con , finalizzati alla riqualificazione o all’ampiamento di strutture ricettive già esistenti, all’adeguamento degli impianti alle normative di legge, all’acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili funzionali all’attività di impresa. Strumenti evoluti di incasso/pagamento come Pos, e-Comerce e internet banking studiate appositamente per le attività alberghiere.

Da sinistra, Maria Carmela Colaiacovo e Andrea Burchi durante la firma dell'accordo

Primo passo per la ripartenza dell'hotellerie

«La firma della convenzione Centro Nord è un primo passo ma l’obiettivo è arrivare a coprire tutto il territorio per rispondere alle esigenze delle aziende alberghiere post-Covid. Il punto centrale è il dialogo aperto con la banca per affrontare assieme la ripartenza del settore», ha affermato Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi. «Grazie a questa convenzione mettiamo a disposizione degli albergatori strumenti finanziari su misura, studiati per rispondere alle specifiche esigenze del settore fortemente impattato dalle conseguenze della pandemia. Si tratta di prodotti e soluzioni funzionali sia all'operatività corrente che alla realizzazione di nuovi investimenti di medio lungo periodo; di consulenza mirata e di attività di networking e formazione», ha aggiunto Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit.