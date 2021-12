Le proposte della cabina di regia: super green pass per consumare al bancone di bar e ristoranti

Con la variante Omicron arrivata al 28,2% di diffusione fra i nuovi casi Covid, l’Italia decide una nuova stretta per salvare le festività e l’inizio del nuovo anno. Le misure entrano in vigore dopo Natale. Ecco le proposte avanzate dalla cabina di regia tenutasi questa mattina in attesa delle decisioni del Consiglio dei ministri di oggi, convocato alle 17.00.

[Articolo in aggiornamento]

Consumo al banco, ora serve il super green pass

Per il consumo al banco, fino al 31 gennaio 2022, viene richiesta l’esibizione del super green pass (che si ottiene con ciclo vaccinale completato o guarigione) qualunque sia il colore della regione di appartenenza. Il consumo al banco, quindi, viene equiparato al consumo al chiuso; fino ad ora infatti - in ogni fascia di rischio - per sedersi al tavolo all'interno serve il super green pass, nessuna certificazione invece per consumare al bancone. Resta il nodo dei dehor: quali regole resteranno in vigore?

Restrizioni più severe

Tamponi per feste e discoteche

Per accedere a feste e discoteche dal 28 dicembre al 31 gennaio, i clienti non vaccinati con la terza dose devono effettuare un tampone nelle 24 ore precedenti l’evento. Chi si è già sottoposto al richiamo, quindi, potrà muoversi con maggiore libertà. Chi non si è vaccinato, invece, non potrà entrare. Nemmeno con il risultato negativo di un test molecolare o antigenico. Norme identiche anche per accedere alle Rsa.

Feste all’aperto vietate

Fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto.

Tremano gli impianti di sci

Non tira un'aria buona - in funzione del turismo - attorno al mondo dello sci. Sul tavolo del Consiglio dei ministri arriverà la proposta di consentire l'accesso solo con il super green pass, mentre fino ad ora non serve nulla in fascia bianca e gialla. In arancione, sempre in riferimento al decreto in vigore, si può sciare solo se vaccinati o guariti. Green pass base (tampone) per salire su impianti al chiuso anche in zona bianca e gialla.

Durata del green pass a 6 mesi

Dall’1 febbraio, ridotta la durata del super green pass, che si ottiene solo se guariti dal Covid oppure dopo aver completato un ciclo vaccinale, che passa da 9 a 6 mesi. Contestualmente cala anche il tempo di attesa per sottoporsi alla dose booster: da 5 a 4 mesi.

Mascherina obbligatoria all’aperto e Ffp2 in cinema, teatri, stadi e mezzi di trasporto

Torna, anche in zona bianca, l’obbligo di mascherina all’aperto fino al 31 gennaio. Per alcuni luoghi particolarmente affollati in cui è alto il rischio di assembramento è richiesto l’utilizzo della mascherina Ffp2, come nel caso di cinema, teatri, eventi sportivi anche all'aperto (in tutti e tre questi casi è fatto divieto anche del consumo di cibo e bevande) e mezzi di trasporto pubblico.

Si estende l’utilizzo del super green pass

L’estensione dell’utilizzo del green pass rafforzato viene applicata anche a piscine e palestre, sport di squadra al chiuso e spogliatoi. Allo stesso modo, l’accesso a mostre, musei, centri benessere, centri termali (salvo che per i livelli di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici, centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, sale gioco e sale scommesse è concesso solo a chi è guarito dal Covid o si è sottoposto al ciclo vaccinale.

Controlli a campione per gli ingressi dall’estero

Per chi entra in Italia, dopo l’introduzione dell’obbligo di tampone negativo per chi abbia soggiornato all’estero negli ultimi 14 giorni, si attiva anche una campagna di controllo a campione. In caso di positività riscontrata, si applica la misura di isolamento fiduciario per 10 giorni in un Covid hotel.

Tornano le mascherine all'aperto

15 giorni di vacanza per le scuole

Durante l’incontro con le Regioni, i governatori hanno proposto 15 giorni di chiusura o di didattica a distanza per le scuole.

Contagi da record: 44.595 nelle ultime 24 ore

A determinare tutte le misure restrittive, un dato: 44.595 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di un nuovo record dall'inizio della pandemia per l'Italia che aveva registrato il picco a novembre dello scorso anno. Più precisamente il 13. Quel giorno i casi scoperti in 24 ore erano stati 40.901, mentre i ricoverati in terapia intensiva erano 2.230 (oggi 1.023) e le vittime 550 (oggi 168).