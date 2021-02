Hotel, ristoranti e matrimoni Vaccino e test rapido per la ripresa

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 11:36

Vaccini il prima possibile: questo il messaggio del turismo alle istituzioni

Priorità per ripartire

In vacanza per sposarsi

l mondo del, compatto, chiede di partire dalle vaccinazioni per salvare la prossima stagione. Dopo ildel periodo natalizio che, con gli impianti di rialita chiusi e gli spostamenti impediti, ha colpito tutte le località di, le sigle associative sbattono sul tavolo un programma di rilancio chiaro.Ilè semplice: dare priorità alle categorie impegnate nel settore turistico così da tutelare operatori e clienti. A ribadirlo sono state le associazione di categoria con un’istanza unitaria firmata il 26 gennaio da(per Confcommercio),(associate Confesercenti) con il supporto dei sindacati.La richiesta è dettata da ragioni pratiche: «Il turismo e la ristorazione vivono di contatto con le persone, con le cose, con il cibo», ha affermato, direttore di Confesercenti Puglia al Nuovo Quotidiano di Puglia. Certo, nessuna volontà di saltare la fila. Consci della necessità di mettere in sicurezza per primi gli operatori della sanità e le categorie più fragili della popolazioni, albergatori e ristoranti vogliono iniziare aper tornare a lavorare. E il vaccino sembra l’unico strumento a disposizione.Dopo un anno di chiusura de facto, nonostante nessunabbia mai impedito l’attività ricettiva, hotel e alberghi chiede di non farsi trovare impreparati: «Chiediamo di accelerare e accorciare i tempi per evitare che allaeconomica si aggiunga una crisi di nervi e relativa perdita di lucidità. Il rischio è quello di perdere l’intera filiera. Il senso della proposta è portare all’attenzione del Governo questa questione e una possibile soluzione», ha sottolineato, presidente regionale Asshotel.Ad attendere un’evoluzione in questo senso è il settore dei. In Puglia, per esempio, la filiera delha registrato un calo di fatturato del -90%. Crollo verticale da cui è difficile rialzarsi senza una spinta. Per questo le aziende della regione hanno chiesto un incontro con le istituzioni locali al fine di delineare uncondiviso che faccia da volano per il ritorno dei futuri sposi sul territorio.Per questo, la filiera condivide la proposta del presidente di Assoeventi,, già discussa e condivisa con il Mef e con la Protezione civile, che prevede la possibilità di applicare anche al matrimonio la soluzione dei, già sperimentata in altri ambienti come quello dello spettacolo e dei trasporti aerei. In questi giorni si studieranno tutte le soluzioni per contemperare le esigenze specifiche di uncome il matrimonio e quelle di sicurezza per la salute.Obiettivo, salvare la stagione 2021 dallo spauracchio dei, ossia quelli che vengono effettuati a 60 giorni dal fatidico evento e che non richiedono di far riferimento a nessuna causa di forza maggiore.