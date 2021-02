Usa, Biden apre i ristoranti per fornire pasti ai nuovi poveri. Altro che fondo perduto, prendiamo esempio

Primo Piano del 11 febbraio 2021 | 17:55

N

Feed Act

Stati Uniti precursori di tante innovazioni

Feed Act, un esempio da seguire

Una soluzione in cui vincono tutti

el filoatlantismo dell’immediato dopoguerra, con il Piano Marshall che stava contribuendo alla ricostruzione del nostro, si usava dire che quando lo statunitense starnutisce qui gli si porge il fazzoletto. Metafora inelegante alquanto per dire che si emulavano idell’ingombrante quanto munifico alleato; praticamente quanto accadeva oggi negli, sarebbe accaduto da noi domani.In effetti, è stato così: e non c’è mica bisogno di ricordare i tanti casi atti a mostrare questa realtà : i detersivi, i dentifrici, legassate, lada masticare, i dischi, lama quanto, quanto e quanto ancora. I tempi sono cambiati e l’oggi di Oltre Atlantico è anche l’oggi (e non il domani) di qua, grazie alla digital society. Tutto ciò posto in premessa, nel solco di un’auspicabile emulazione efficace, riportiamo una notizia di notevole interesse.Il, ovvero un provvedimento del Governo federale varato per dare aiuti economici ai soggetti particolarmente colpiti dalla pandemia, pagherà i ristoranti di piccole e medie dimensioni per aiutare a nutrire gli americani colpiti dalla crisiLo scorso 2 febbraio il neo-presidente, in carica da appena due settimane, ha firmato un ordine esecutivo per coprire il 100% dei costi federali della Fema, la nostra, affinché i ristoranti collaborino con organizzazioni non profit locali per mantenere le porte aperte ai non abbienti e consentire loro, perciò, di riceverealmeno una volta al giorno. L'ordine esecutivo firmato da Biden è andato in vigore il giorno successivo!Nella situazione venutasi così a creare, idi piccole e medie dimensioni sono in grado di utilizzare iper mantenere le porte aperte, non licenziare i dipendenti e nel contempo erogano aiuto quotidiano alle persone bisognose ad esse fornendo pasto caldo atto a lenire i disagi forti, dalla pandemia acuiti.È la classica soluzione win-win: vantaggiosa per iche vedono coperti i loro costi di; vantaggiosa per i non abbienti che ricevono nutrimento quotidiano. Ci sia consentito, a concludere, una considerazione.Ci sono due, e c’è un perdente! Il perdente è l’assente e l’assente, suvvia riflettiamoci insieme, chi è? È quella cosa che il destino del perdente ce l’ha già nel nome: il Il bonus a fondo perduto ! Quando poi si dice la nocività dei bonus! Quale volano virtuoso innescherebbe nel nostro, un provvedimento simile a quello attuato negli Usa? Ci vuole così tanto da noi per attuare provvedimento simile?