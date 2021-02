Sulle Dolomiti la cucina del futuro: SanBite, Eggmoa e Zu Plun

Pubblicato il 13 febbraio 2021 | 10:33

Uno scorcio della cucina all'aperto del SanBrite

SanBrite, una stella nata in stalla

Eggemoa, caseificio d'altura

Zu Plun, spirit al gusto di montagna

a cucina del futuro? Rigenerativa, circolare e montana. A dirlo sono i risultati dei, premio organizzato dae arrivato alla sua seconda edizione, che quest'anno ha incluso anche la categoria "produzioni enogastronomiche di montagna". Una classe diin cui si sono contraddistinti il ristorante, il caseificioe la distilleriaSpesso isi impegnano a fondo per individuare e sviluppare una propria identità agricola. Per il SanBrite di Cortina vale il processo inverso: dalle stalle alle stelle, è l’agricola che si è evoluta in cucina, conquistando la critica. E pure unanel 2020. Il SanBrite - in ladino della valle d’Ampezzo, da “san”, sano, e “brite”, malga - nasce nel 2017 con una formula particolare. L’exdi famiglia con vista sulle Tofane ospita un concept innovativo dedicato allae circolare, lavorando in simbiosi con il proprio caseificio e con le cantine dei vini e dei salumi. Nella loro casetta nel bosco, arredata con pezzi di design e oggetti antichi,propongono prodotti locali, radici, tuberi, prevalentemente autoprodotti, e rimettono in circolo tutti gli scarti, trasformati in concime o mangime per gli animali.Vent’anni fa nella Valle dei Molini, a 1.300 metri d'altitudine nasceva ilartigianale Eggemoa. Ma è solo da qualche anno che i suoisono sotto i riflettori, facendo incetta di premi. Merito della passione e dell’entusiasmo di, giovane casaro e assaggiatore di formaggi. Può capitare di incontrarlo nel, mentre raccoglie cortecce di abete rosso, aghi di larice, ingredienti preziosi per il suo lavoro. Con il latte crudo di malga delle sue vacche creaa pasta morbida spazzolati a mano e affinati in modo originale come Carbo, maturato in cenere di legno; Silva, stagionato in corteccia di abete rosso; Herbarius, all’aroma di trigonella, più conosciuto come "fieno greco"; Floralpina, con timo e bacche di ginepro; Larix, profumato di resina di larice; Steiner, ormai un classico e vincitore del premio Italian Cheese Award 2016.Il laboratorio alchemico di, mastrosi chiama Zu Plun e si trova in un maso che ha acquistato e ristrutturato, all’interno degli antichi possedimenti terrieri del Castello Hauenstein, proprietà del poeta Oswald von Wolkenstein. Oggi, qui, a 1.000 metri sul livello del mare, si producono gin, rum, distillati e grappe con ingredienti di montagna di fama internazionale. Florian Rabanser, nella sua vita “precedente”, era un: ha conservato la finezza del palato, che utilizza nel suo lavoro di ricerca per scoprire nuovi abbinamenti. Nascono così il Dol Gin, dedicato alle piante botaniche delle Dolomiti, distillati di frutta o alle erbee bacche, grappe di vinacce di piccoli viticoltori di alta qualità, anche barricate, rum invecchiati in botti di rovere.Tutte e tre queste realtàrappresentano ciò che i premi vogliono valorizzare: la capacità di raccontare lacome portatrice di valori propri, alternativi a quelli di pianura e di città. In un territorio estremo, in larga parte selvaggio, la convivenza tra la natura e l’uomo continua a plasmare lae ispirare innovazione: ecco che temi come l’alimentazione e la produzione enogastronomica diventano dirompenti generatori di novità che possono essere esportate con successo altrove. Per individuare alcuni dei progetti partecipanti sono stati coinvolti, in qualità di esperti, professionisti del calibro di Maddalena Fossati Dondero, direttore de La Cucina Italiana; Norbert Niederkofler, chef tre stelle Michelin e stella verde del ristorante St. Hubertus di San Cassiano; e Massimiliano Tonelli, direttore editoriale di Gambero Rosso e Artribune. I vincitori, invece, sono stati decretati da una giuria di qualità composta da studenti del corso di laurea in Scienze gastronomiche dell’Università di Parma, coordinati dalla docente Cristina Mora.I progetti saranno presentati ufficialmente insieme ai vincitori delle altre tredi gara, ovvero "attrezzatura e abbigliamento di montagna", "innovazione digitale & app", "turismo di montagna innovativo e sostenibile". Quando la situazione lo permetterà, il pubblico potrà ammirarli in mostra a Lagazuoi Expo Dolomiti, presso la stazione di arrivo dell’omonimatra Cortina e l’Alta Badia. Una cornice di assoluta bellezza che ospita una galleria e un polo culturale tra i più alti d’Europa.