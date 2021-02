Centri storici sempre più vuoti. Perso il 25% di alberghi e ristoranti

Primo Piano del 22 febbraio 2021 | 10:44

he la tendenza a una desertificazione dellesia in atto da un anno è sotto agli occhi di tutti, ma quando sono i numeri a fotografare la situazione tutto prende una forma più precisa, diversa, in questo caso ancor più drammatica. Secondo l'analisi dell', tra il 2012 e il 2020 sono sparite dalle città italiane oltre 77mila attività di commercio al dettaglio (-14%) e quasi 14mila imprese ambulanti (-14,8%), con un progressivo processo dicommerciale.E la chiusura delle attività riguarda da vicinissimo tutto il mondo dell'tra ristoranti e alberghi. Da qui scatta infatti l'altro allarme di Confcommercio: nel 2021, solo nei centri storici dei 110 capoluoghi di provincia e altre 10 città di media ampiezza, oltre a un calo ancora maggiore per il commercio al dettaglio (-17,1%), si registrerà per la prima volta da due decenni la perdita di un quarto delle imprese di(-24,9%).«Il rischio di non riavere i nostri centri storici come li abbiamo visti e vissuti prima dellaè, dunque, molto concreto e questo significa minore qualità della vita dei residenti e minore appeal», sottolinea Confcommercio.Per il commercio in sede fissa, tengono in qualche modo idi base come gli alimentari (-2,6%) e quelli che, oltre a soddisfare bisogni primari, svolgono nuove funzioni, come le(-2,3%); significativi sono invece i cambiamenti legati alle modifiche dei consumi, come tecnologia e(+18,9%) e(+19,7%), queste ultime diventate ormai luoghi per sviluppare la cura di sé e non solo quindi tradizionali punti di approvvigionamento deiIl resto dei settori merceologici, evidenzia Confcommercio, è invece in rapida discesa: si tratta dei negozi dei beni tradizionali che si spostano neio, comunque, fuori dai centri storici che registrano riduzioni che vanno dal 17% per l'abbigliamento al 25,3% per libri e giocattoli, dal 27,1% per mobili e ferramenta fino al 33% per le pompe di benzina. La pandemia acuisce questi trend e lo fa con una precisione: i settori che hanno tenuto o che stavano crescendo cresceranno ancora, quelli in declino rischiano di scomparire daiQuanto alle dinamiche riguardanti ambulanti, alberghi,e ristoranti, a fronte di un processo di razionalizzazione dei primi (-19,5%), per alberghi e pubblici esercizi, che nel periodo registrano rispettivamente +46,9% e +10%, «ilè molto incerto. Ma occorre reagire per dare una prospettiva diversa alle nostre città che rappresentano un patrimonio da preservare e valorizzare - sottolinea ancora l'associazione - Le direttrici sono tre: un progetto di rigenerazione urbana, l'innovazione delle piccole superfici di vendita e una giusta edper ripristinare parità di regole di mercato tra tutte le imprese».Amareggiato, duro, ma con un progetto per il futuro in tasca, il vicepresidente di(Federazione italiana pubblici esercizi), Aldo Cursano: «Dobbiamo prendere atto che il modello di consumo e di servizi che era in vigore prima della pandemia non sta più in piedi perché è in crisi. Occorre condividerne un altro che possa rispondere ai bisogni e alle aspettative di un consumatore e di un mercato che sta profondamente cambiando, sia negli stili di vita che negli stili di consumo e di. Dopo un anno bisogna essere consapevoli che un certo modello, intorno al quale era stata costruita l’dei servizi e quindi delle piccole-medie attività, deve essere saper rispondere a questa sfida che ormai inizia ad avere contesti strutturati e strutturali, non più passeggeri. Salute, sicurezza, economia e lavoro devono convivere all’interno di un modello che deve diventare un punto di riferimento per tutti, per ie per chi eroga un bene».E in che cosa consiste questoper altro accennato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi nel suo primo discorso al Senato? Bisogna ripensare alle nostre città, bisogna ripensare i nostri centri storici, bisogna ricreare una dimensione su misura per ridistribuire meglio sul territorio le persone, i beni e i servizi. In questo ripensamento, il turismo ha un ruolo cruciale, non si può più pensare ad undi massa e le aziende del settore (ma non solo) dovranno nascere con un’attenzione rivolta a salute e sicurezza. Per quanto riguarda la ristorazione la prospettiva di spedire un prodotto o un servizio sul lavoro o nelle abitazioni deve diventare sempre di più una, in questo la tecnologia diventa strategica. Salvare i centri storici è un obbligo di tutti e un interesse per tutti perchè se si perde il centro con le competenze di chi lo anima, i marchi, le culture, ilaccumulato negli anni si perde un’intero settore economico. E poi, recuperare valore e saperi, richiederà degli anni».