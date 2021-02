Eurovo in prima linea sul fronte “all-day eating”

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 18:45

seguito delle restrizioni imposte dai provvedimenti per limitare i contagi da Covid-19 che hanno duramente colpito il settore, la risposta delè stata quella di reagire all’obbligo dellereinventandosi, riorganizzando la propria offerta e allungando glial pubblico. A rivoluzionare maggiormente il settore nel 2021, secondo le ultime indagini di mercato, sarà l’“”, letteralmente “mangiare tutto il giorno”. Nuovi momenti “gourmet” per i consumatori per gustareanche al didedicate ai pasti principali.Colazioni “tardive” a tutte le ore della mattinata nel weekend, “” con servizio in cucina aperto anche oltre le 16, merende e tè delle cinque, fino al “pre-aperitivo” che anticipa il momento dell’: il vocabolario della ristorazione italiana si arricchisce grazie a, sperimentate dai professionisti per aiutare il settore a ripartire. La tendenza adnasce anche dalla necessità di evitare momenti di assembramento nei locali, un obbligo a cui i professionisti della ristorazione non si sono mai sottratti, rispondendo con le misure necessarie fin dall’inizio della pandemia. Una capacità di adattamento che, già dallo scorso anno, si è tradotta nella crescita dele dell’asporto, fenomeni che hanno consentito agli operatori del settore die creare nuove fonti di fatturato durante il lockdown e nei periodi di “zona rossa”.Queste, capaci di rispondere allecome gli smart-worker e gli studenti in Dad, impongono, velocità e qualità degli ingredienti e delle preparazioni. I professionisti del food service hanno quindi bisogno di, che permettano di ottenere prestazioni di alto livello in tempi brevi.Il, azienda di primo piano nella, attraverso il premiume lecontinua a sostenere le realtà della ristorazione, della pasticceria e della bakery aiutandole a trovareche permettano al settore di affrontare questa fase dell’emergenza sanitaria. Referenze dall’elevata componente di servizio, come ovoprodotti, uova sode e semilavorati, studiate per rendere il lavoro dei professionisti più flessibile con la garanzia della massima«In un periodo estremamente complesso come quello che stiamo affrontando da circa un anno, ilha dimostrato una grande capacità di adattamento, confermando di essere un, flessibile e creativo – ha dichiarato, direttore vendite Food Service di Gruppo Eurovo - L’è un argomento su cui il settore sta ponendo grande attenzione, su tutti i fronti: quello della cucina e della sala, ma anche del magazzino, con un’esigenza sempre maggiore died evitare stock di prodotti in scadenza. Con ledi Eurovo Service garantiamo ai professionisti della ristorazione, della pasticceria e della bakery p, per adattarsi alle nuove occasioni di consumo e a fenomeni in consolidamento come il food delivery e l’asporto».Eurovo Service Élite è una linea di100% italiane da allevamento a terra provenienti da una filiera certificata e integrata verticalmente. Novità assoluta nel settore Food Service, sonocon alti standard qualitativi; rispondono, inoltre, all’esigenza dei professionisti dellae delladi ovoprodotti provenienti da allevamenti alternativi e rispettosi del benessere degli animali.Bakery Innovation è la linea di prodotti a marchio Eurovo Service composta dadi categoria A e da allevamento a terra, pensati per essere un vero e proprioal fianco dei professionisti più esigenti. Da filiera interamente controllata e con un’altissima componente di servizio, la linea presenta prodotti ad elevate prestazioni pensati perd’alta pasticceria, gelateria, gastronomia e ristorazione. La gamma comprendealtamente tecniche e versatili, con ottime caratteristiche organolettiche:Per informazioni: www.eurovo.com