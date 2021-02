Lo stop alle tasse sui tavolini funziona: a Roma pronti per continuare fino a dicembre 2021

Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 12:00

Il Campidoglio pronto a estendere l’esenzione fino a dicembre





Nel 2020 persi 90 milioni di mancati incassi

Con il Decreto Ristori stop del pagamento fino a marzo

allesuiper tutto il. Questo è uno dei principali obiettivi diche è pronta a cancellare la(la tassa per l’occupazione di) anche per i mesi avvenire, per agevolare la, in concomitanza anche con la, di. E visto che in tal senso, lo stop al balzello per gli esercenti aveva già funzionato, ilè pronto a estendere l’esenzione fino aUna soluzione che piace a tutti, nonostante il mancato pagamento di Cosap e Tosap nel 2020 è già costato alle casse del Campidoglio 90 milioni di euro per. Ma la Raggi non rinnega la scelta fatta adi unafondamentale per l’economia del paese e anzi, appunto, continua su questa strada.E già nelle ultime revisioni di bilancio e nella proposta di budget in discussione, il Campidoglio ha iniziato ad accantonareproprio per garantire le agevolazioni su Cosap nel 2021. Anche se per allargare di un altro anno la, l’amministrazione deve avere una base normativa che al momento manca.L’ultimo decretoha prorogato, infatti,fino a, ma come sottolinea la Raggi «a breve tornerà la bella stagione e se c’è una possibile idea di ripartenza non possiamo fare un passo indietro. E questa è una misura che anche l’anno scorso ha dato risultati ».Ma non solo, Roma presidierà l’edizione 2021 di, ilche vede insiemi i paesi delper studiare soluzioni nel campo dello sviluppo sostenibile. Obiettivo di quest’anno: ildel