Sale scommesse, la crisi del settore pesa anche sul gettito fiscale

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 17:19

ono passati quasi 200 giorni dalla chiusura delle attività delcon vincita in denaro.e locali conda intrattenimento hanno abbassato la serranda nel primo lockdown e ora hanno toccato il fondo: oltre cinquemila imprese e 120mila lavoratori diretti a rischio.A rilanciare il grido d’allarme degli operatori del gioco legale (Federazione italiana pubblici esercizi). Secondo l’associazione, legovernative di distanziamento sociale hanno interrotto completamente le attività, con parziali eccezioni per le lotterie. Nello scorso anno, lanel gioco regolamentato si è ridotta di oltre il 35% (quasi 6,8 miliardi di euro di ricavi in meno), con più del 40% di minoreper l’erario (oltre 4 miliardi solo per le imposte sui giochi) essendo sospesi non solo il bingo e le scommesse, ma anche gli apparecchi da gioco, sottoposti ad un prelievo molto elevato.«Mantenere il blocco integrale delle attività non considera i severidi prevenzione dei rischi adottati dagli esercenti, con la riduzione del numero di clienti negli spazi adibiti al gioco, il loro distanziamento e la costante sanificazione», ha fatto notare la Fipe. In particolare, l’attività all’interno de luoghi deputati al gioco legale è sottoposta al protocollo Fipe realizzato con la propria organizzazione di categoria, i principali sindacati nazionali e altre importanti realtà rappresentative degli esercizi che offrono i giochi pubblici.«Senza la possibilità di riprendere presto a, anche per i pubblici esercizi che offrono giochi non si pone solo il problema dellaaziendale, ma anche quello della difesa della. È ancora troppo recente il ricordo delle bische, del “picchetto”, delle tombole clandestine; i giochi in denaro sono servizi che richiedono selezione, elevata qualificazione e professionalità degli esercenti, per tutelare in ogni momento i consumatori. Non possiamo permettere che lesulle decisioni di riapertura favoriscano la dispersione di quanto costruito con la regolamentazione puntuale di queste attività, impedendone l’ulteriore progresso professionale e tecnologico con la restituzione di larghe porzioni di offerta alla criminalità», ha dichiarato, vicepresidente vicario di Fipe-Confcommercio.Un dossier elaborato da, inoltre, mette in evidenza un altro aspetto legato al settore: i punti vendita di gioco legale con vincita in denaro stanno avendo difficoltà ad accedere aigarantiti dallo Stato. Il motivo? La decisione, condivisa dalle principali banche e istituti di credito a livello nazionale, di rigettare le loro richieste adducendo motivazioni, a loro detta, di natura “”. «Le stesse banche e istituti di credito, oltre ad impedire l'accesso ai finanziamenti, recentemente non hanno permesso agli esercenti del settore neanche di aprire nuovi conti correnti e/o di mantenere quelli già esistenti», si legge nel report.