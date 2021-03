Ristorante e spazio di lavoro insieme. Un’app che aiuta i locali a guadagnare di più

Primo Piano del 10 marzo 2021 | 08:33

L'app trasforma bar e caffetterie in spazi di lavoro





Opportunità anche oltre il Covid

Idea che piace agli smart worker

Espansione anche nei piccoli centri e nelle zone rurali

Riccardo Suardi





E i ristoratori ci guadagnano…

Già oltre 100 locali

E si aggiunge la pubblicità

i dice che di necessità si faccia virtù. Ma in questo caso aggiungiamo che c’è proprio la capacità (che hanno in pochi) di prevedere ledelche verrà. È il caso di, la start up tutta italiana che ha sviluppato un’app che in un solo colpo aiutaad affrontare la, riconvertendo gliindi, e il popolo dialla ricerca di scrivanie on-demand sanificate e munite di wifi. Magari proprio in un contesto stimolante dove poter pure godere di una pausa pranzo preparata ad hoc.E pensare che l’idea è nata ben prima dell’arrivo del Covid e, sicuramente, gli sopravviverà. Perché se nel mentre Nibol è, infatti, utile per permettere ai ristoranti di restare a(dove naturalmente sono aperti in zona gialla) dall’altra, in futuro, continuerà a essere utilizzata come “entrata aggiuntiva” per i ristoranti e i bar, che, nelle ore in cui il servizio rallenta e ci sono meno clienti possono cambiare veste e. Che poi sì sa, mentre si lavora, magari scappa un caffè, poi uno spuntino, qualcosa per pranzo così fino all’aperitivo.Un’idea intelligente tanto chenel 2021 ha inserito, il 27enne fondatore, tra i 100 ragazzi under 30 (divisi in 20 categorie) che stanno rivoluzionando il nostro modo di lavorare, di curarci, di investire e di acquistare.Quasi una rivoluzione nella rivoluzione perché se è vero che il 60% dei lavoratori dichiara di voler continuare aanche post-pandemia (fonte Indagine Cgil/Fondazione Di Vittorio sullo Smartworking), è altrettanto vero che lavorare da casa non è sempre facile, o bello: «La gente non ama andare in ufficio ogni giorno ma neppure stare chiusa in casa. La nostra app offre una soluzione di mezzo» ammette Riccardo Suardi.Una soluzione che, infatti, piace: «Prima del lockdown avevamo centinaia di prenotazioni ogni ora. Persino nei weekend. Ora la situazione è un po’ bloccata visto le attuali restrizioni. Ma nelledove siamo attivi stiamo lavorano bene».La zona gialla per Nibol è attualmente, dove l’app è arrivata. E all’elenco di città, oltre naturalmente a, si sono anche aggiunte. Ma, elemento interessante, il servizio si sta espandendo anche neie nelle. E questa è un’ottima notizia, perché spesso (vedi il delivery) l’innovazione non riesce a raggiungere i piccoli comuni relegando le idee alle grandi città.Ma questo non è il caso di Nibol che nella sua mappa vede, ad esempio, ilin(che con questa opportunità sta agganciando una nuova clientela) ad alcuniin provincia di Arezzo. E c’è da credere che con la nuova tendenza che spinge gli smart worker a ricercare anche posti isolati estorici in cui lavorare la lista, in questo senso si allungherà notevolmente. Ma pensiamo che all’utilità per gli. Un esempio concreto è offerto da, il gruppo di ostelli, che a Napoli ha aderito a Nibol con la sua hall aperta 24 ore su 24 e dotata di caffetteria.Ecco il punto, ristoratori, gestori di locali estanno, infatti, vedendo in Nibol una concreta opportunità nel presente per riconvertire gli spazi in luoghi di lavoro sicuri e sanificati e nel futuro continuare ad avere una possibilità di guadagno cavalcando la rivoluzione che la pandemia ha solo accelerato: «lee inon hanno costi fissi per entrare nel network di Nibol, potendo così sfruttare anche le ore solitamente meno frequentate – aggiunge Suardi – Nibol prende, infatti solo 50 centesimi a persona. E i locali possono decidere in assoluta autonomia quanti e quali tavoli destinare a “ufficio” e naturalmente scegliere le ore che preferiscono».I numeri parlano chiaro e ad oggi sono più diche hanno scelto il progetto tra ristoranti, bar, agriturismi, hotel, caffetterie, appartamenti e co-working space. E ogni giorno se ne attivano uno o due. Anche perché iscriversi è facile: «I locali si candidano e dopo la nostra selezione (per verificare che ci sia ad esempio il Wi-Fi, che sia un posto luminoso, che non venda tabacchi e non ci siano slot machine, ma anche che si possa lavorare in tranquillità) possono aprire la loro».Così come è faciledell’app: grazie alla, l’app mette in evidenza i locali Nibol più vicini all'utente. Sulle pagine dei diversi locali, sono visibili i dettagli delle singole postazioni – dalle prese elettriche all'aria condizionata, dalla disponibilità di menu per celiaci o piatti vegani, fino alla possibilità di potare o meno animali - e le recensioni lasciate dagli altri clienti su voci quali comodità e tranquillità della location, ma anche qualità del cibo e bevande. Scelto il luogo ideale si procede a prenotare il tavolo con l’indicazione di quanto verrà occupato. E se si tratta di una caffetteria o di un ristorante si pagherà solo leNon solo un’opportunità, dunque, ma anche una bella vetrina per i locali che così possono avere anche unaaggiuntiva… e se poi pensiamo che J.K. Rowling ha scritto Harry Potter in un pub…. chissà che altro Nibol potrebbe portare.