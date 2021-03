Marche viste con occhi diversi. Parte il contest per i giovani della Generazione Z

Pubblicato il 12 marzo 2021 | 07:30

viste con occhi diversi. Quelli della. È questa lalanciata ai, tra i 18 ed i 25 anni, dal video"Seencity…let's play Mar-che" che prevede anche un riconoscimento significativo, pari a 1.500 euro, per la proposta che sarà giudicata più interessante tra quelle pervenute nei termini.Infatti, c'è tempo fino al 31 marzo per iscriversi aldi Marche Film Commission-Fondazione Marche Cultura e Comune die per presen-tare la propria interpretazione audiovisiva della regione al plurale.Tutti possono partecipare, non occorre essere professionisti, ma avere la curiosità e l'estro di interpretare le Marche con il fantastico occhio del. A volte è un particolare a delineare il tutto, magari a due passi da casa, oppure con immagini già incamerate in periodi diversi, ma interpretate con lo spirito non-convenzionale e lache caratterizza la cosiddetta generazione "Z".Il contest è parte di un percorso più ampio che punta alper promuo-vere identità, bellezze e godibilità di Porto Recanati e delle Marche come destinazio-ne turistica che stimola meraviglia, suggestioni e creatività.Dopo la riuscitissima rassegna estiva VediamoCineMarche - dedicata a film ambientati nelle Marche o che del territorio e dei suoi personaggi esprimevano un'immagine "riconoscibile" di marchigianità - ora l'assessore alla Cultura di Porto Recanati,, insieme a Marche Film Commission-Fondazione Marche Cultura, rilancia con questa iniziativa che punta dritta a stimolare ingegno e creatività dei più giovani.Per informazioni sul regolamento e sull'iscrizioni al concorso: fondazionemarchecultura.it/concorso-seen-city-marche