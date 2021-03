L’Oleoturismo in Lombardia. Una leva per la ripartenza

Pubblicato il 14 marzo 2021 | 17:30

i è costituito mercoledì 10 marzo nello Studio Notarile Treccani di Brescia ilalla presenza dei soci fondatori: Nicoletta Manestrini, titolare del Frantoio Manestrini di Soiano (Bs), di Massimiliano Gaiatto, titolare dell’azienda agricola Gaiatto di Perledo (Co), di Francesca Bodei, titolare dell’azienda agricola La Guarda di Muscoline (Bs) e di Luigi Negri, in rappresentanza del Movimento Turismo del Vino Lombardia.Con Mto Lombardo, consorzio che vede alla guida la presidenza di Nicoletta Manestrini, parte una nuova avventura nel mondo dellombardo: l’oleoturismo si apriranno per ospitare i turisti al fine di diffondere sempre più la conoscenza e incrementare il consumodi oliva.Come le cantine e i vigneti anche i frantoi e gli uliveti saranno teatri diemozionali uniche:, la partecipazione ai momenti importanti del ciclo naturale dell’ulivo, come ladelle olive e tanti altri momenti di svago si alterneranno alla possibilità di approfondire la conoscenza dell’olio per un consumo sempre più consapevole.«Abbinare il nostro olio al territorio è un'opportunità sotto il- ha spiegato l'assessore all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi,- Il settore dell'olio in Lombardia è sempre più legato ai, all'innovazione e a operazioni di marketing territoriale vincenti. Consente inoltre di recuperare alcune zone pedecollinari altrimenti poco sfruttate sotto il profilo agricolo e quindi di prevenire problemi idrogeologici».Gioia per il traguardo che lancia l’oleoturismo lombardo è espressa anche dai protagonisti dell’enoturismo nazionale: «Siamo felici di essere stati con Mtv Lombardia gli incubatori di questa nuova avventura per promuovere i territori lombardi», così il presidente Carlo Pietrasanta e il consigliereMa come va il mercato dell’olio d’oliva italiano ai tempi della L’Italia scende daldel podio dellamondiale di olio extravergine d’oliva. Dietro al colosso, capace di produrre 1,6 milioni di tonnellate, sale infatti la Grecia che, secondo i dati forniti dalla Commissione Europea, dovrebbe chiudere la campagna 2020/2021 intorno alle 265mila tonnellate di olio prodotte.L’Italia, invece, si piazza al terzo posto con meno di 250mila tonnellate di olio extravergine d’oliva, a causa del nettodelle regioni olivicole più importanti comeLa buona notizia però arriva dai consumi diche, in un anno difficile a causa della pandemia, crescono nel nostro Paese di quasi il 6%, positiva anche la bilancia commerciale: si registra un aumento del livello delle esportazioni pari al 3,3% ed una riduzionedel 9,2%.A livello di prezzi, invece, l’olio extravergine d’oliva italiano conserva il primato rispetto ai competitor internazionali, ma anche in questo caso ad influire è la ciclicità del. «I dati sulla produzione testimoniano come sia arrivato il momento di rinnovare l’olivicoltura nazionale, che deve aprirsi a modelli innovativi e sostenibili in grado di garantire un futuro sereno – spiega il presidente di Italia Olivicola, Fabrizio Pini - In tal senso, contiamo sull’impegno del nuovo, a cui formuliamo i nostri migliori auguri, che sarà chiamato a lavorare su un piano strategico olivicolo nazionale utile a recuperare il gap con gli altri Paesi e indicare quale strada dovremo percorrere per aumentare la produzione, conservare lae mantenere la».«In un’annata così difficile, condividendo il richiamo di altre organizzazioni come, riteniamo sia doveroso valorizzare i produttori che lavorano per la qualità e le aziende che puntano sul vero olio extravergine d’oliva italiano – continua Pini - Per questo motivo è necessario che tutti remino dalla stessa parte, dalla politica alla, per rilanciare uno dei prodotti più importanti del Made in Italy».Ma una delle colonne per la ripartenza che serve al settore non potrebbe essere, proprio, l’oleoturismo