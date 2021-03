Google azzera le commissioni per gli alberghi italiani

Pubblicato il 17 marzo 2021 | 16:43

Google a fianco degli hotel per far concorrenza agli Ota

Google elimina le commissioni su Hotel Ads

Google Travele e Hotel Insight gli altri strumenti a disposizione

Tenere il passo con la nuova normalità

oogle tira fuori l’artiglieria nel settore del turismo messo in crisi dall’emergenza sanitaria e sceglie l’, uno dei Paesi più colpiti e al tempo stesso uno dei Paesi leader nel mondo nel settore per lanciare il guanto dial mondo delle Ota, i potentituristica come Booking, Expedia o Trivago che sono diventati grandi grazie ache tutti gli albergatori sono concordi nel giudicare esose.Da una settimanaha scelto di eliminare le commissioni dai link didegli alberghi. Quando si svolge, ad esempio, una ricerca del tipo “prezzi Hotel Venezia” oltre a una serie di annunci è esperienza comune che compaia una mappa con un box per le prenotazione in diretta. Per posizionarsi in questoprivilegiato gli hotel dovevano pagare una commissione, che ora è stata abolita per gli alberghi italiani presenti sulla piattaforma pubblicitaria specializzatache consente di farprezzi e disponibilità in tempo reale per specifiche date selezionate dal navigatore su internet.L’interesse per il mondo del turismo e dei viaggi non è nuovo per Google, che già due anni fa aveva lanciato, una piattaforma nata per ladei viaggi. Qualche mese fa invece, in pieno periodo di emergenza, il colosso di Mountain View aveva messo a disposizione, un’operazione pensata per aiutare ladel turismo e farsi trovare pronti al momento della ripartenza.Con questo servizio parimentiè possibile conoscere la provenienzadelle ricerche sul motore a livello di città o di zona, irispetto alle ultime settimane e agli anni precedenti, nonché la provenienza geografica dei potenziali interessati e i i trend in aumento o diminuzione. Ad esempio per la città di Venezia il calo è stato tra il 50 e il 75% rispetto all’era pre-Covid, più marcato per gli stranieri che per gli italiani, salvo nel periodo di Carnevale. Per città meno frequentate dalla clientela straniera a lunga distanza, come Trieste, il calo è stato intorno al 50%.Dietro alla scelta di Google si possono ipotizzare alcunisia di breve, sia di lunga portata: da un lato il desiderio di recuperareall’interno del mondo turistico contrastando il calo dei viaggi e dei collegamenti aerei, le cui ricerche sono per ovvie ragioni notevolmente diminuite; dall’altro la volontà di entrare anel ricco piatto delle Ota, sottraendo loro parte del traffico.Taluni potrebbero ipotizzare che i servizi attualmente resi gratuitamente da Google verranno fattiin futuro, dopo la sperabile fine dell’emergenza sanitaria. Ma è più probabile che restino gratuiti, ingolosendo invece i potenziali utenti con servizi a pagamento più potenti e precisi. Non a caso Hotel Insight ha generato tanto interesse anche sulla stampa, ma fornisce contenuti aperti modestissimi, mentre per Hotel Ads sono già da subito proposti una serie di servizi e suggerimenti a pagamento per meglio posizionare e far comparire i propri hotel.