Turismo: partnership Enit-UniCredit. Enogastronomia leva per la ripresa

Primo Piano del 18 marzo 2021 | 16:42

Partnership fra UniCredit ed Enit per il rilancio dell'accoppiata turismo e agroalimentare

Disponibile un plafond di 5 miliardi

L'analisi dell'Osservatorio Nomisma-UniCredit

Enit: food experience decisiva per la scelta

Il 15% dei turisti nel 2020 ha fatto un tour enogastronomico

UniCredit: dal 2019, 3,5 miliardi di euro alle imprese

Le conseguenze del 2020

I trend su cui viaggerà la ripresa

Le risposte e le richieste degli operatori

Il 24% degli operatori ritiene prioritario un accesso a finanziamenti per la ristrutturazione

al binomiopassa il rilancio dell’economia italiana post-pandemia. Ne sono sicuried(Agenzia nazionale del turismo) che hanno sottoscritto un accordo finalizzato a sviluppare azioni di sostegno al comparto in una logica di filiera integrata con il settore agroalimentare.Nel dettaglio, l’mira a rafforzare quella proposta diche, dopo oltre un anno di pandemia, è emersa come richiesta imprescindibile da parte dei consumatori. Per farlo, oltre a promuovere le iniziative del settore turistico e agroalimentare, l’istituto bancario si impegna anche a sostenere direttamente le aziende protagoniste attraverso degli specifici strumenti di supporto finanziario.La, infatti, rientra nel pianolanciato da Unicredit a ottobre 2019 e diventato ora più che mai unnecessario per il rilancio dell’ospitalità. A disposizione, unda 5 miliardi di euro dedicato alle Pmi italiane nel triennio 2019-21 e una consulenza specifica calibrata sui bisogni dei progetti selezionati e capaci di favorire un’offerta congiunta tra strutture ricettive e imprese agricole. Un tandem che, a caduta, dovrebbe spingere l’interache coinvolge anche arte, cultura, territorio e patrimonio storico e paesaggistico.A sostenere questo sforzo, i dati emersi dall’sulla base dell’analisi dei comportamenti dei turisti italiani pre e post estate 2020. Le evidenze dicono che tra lepreferite dei viaggiatori italiani per le vacanze estive si è rivelato fondamentale poter fare lunghe passeggiate all’aria aperta (44%), oin bicicletta (18%) e sport circondati dal verde (20%). Importante anche l’aspetto: il 15% durante le sue vacanze ha fatto un tour enogastronomico e il 10% ha visitato aziende agricole o fattorie didattiche, mentre il 50% di chi ha fatto almeno un viaggio tra giugno e agosto 2020 ha optato per località immerse nella, meglio se piccoli borghi (51%).«L'Italia esprime tutta la propria autenticità anche attraverso espressioni artistiche culinarie - ha affermato, presidente di Enit - la tradizione enogastronomicaè ricercata in tutto il mondo e i turisti stranieri trascorrono notti in Italia per assaporarne questa cultura. Laè tra i principali motivi che spinge a scegliere una meta piuttosto che un’altra». Insi concentra la quota più alta della spesa estera per vacanza enogastronomica, circa 78 milioni di euro che incidono per il 22% sul totale nazionale di 354,5 milioni di euro. Nella Top 5 anche Veneto (con 53 milioni di euro, il 15% del totale), Piemonte, Toscana e Sardegna dove si è speso il 10% del complessivo.«L'offerta turistica italiana, anche per effetto della pandemia, si starapidamente in virtù di un cambiamento dellacon una accelerazione nell'evoluzione esperienziale del turismo e con la valorizzazione di percorsi integrati turistici ed enogastronomici - hanno spiegato, co-ceo commercial banking Italy di UniCredit - l’integrazione tra cibo, cultura e patrimonio paesaggistico è la strada da seguire per stimolare l’attrazione di nuovi flussi turistici. Come UniCredit stiamo lavorando in questa direzione già da alcuni anni e grazie a Made4Italy dal lancio delad oggi abbiamo supportato con oltre 3,5 miliardi di euro le imprese agroalimentari/turistiche».Secondo gli ulteriori dati emersa dall’Osservatorio, il 2020 può essere definito a ragione l’anno delloper il settore turistico, al punto che l’8% degliha deciso di non riprendere l’neanche dopo l’allentamento delle restrizioni. Tra le principali motivazioni che hanno portato a questa decisione ci sono: una domanda troppo bassa (56%), costi fissi e di gestione elevati (11%), incrementati dalle sanificazioni e dalle misure richieste per il contenimento della pandemia (11%), mancanza di liquidità (7%).Ma guardando alla futura ripresa, verso qualisi indirizzerà l’offerta rivolta ai clienti? Considerando il tema delle tecnologie tra gli operatori il primo aspetto considerato è legato alla connettività e alla presenza digratuito (31%), seguito dalla possibilità di(28%) e di fare il check-in e check-out online (15%). Nel rapporto con il cliente diventerà necessario prevedere una maggiore flessibilità nelle politiche di(a pensarla così è il 38% degli intervistati), o addirittura un’assicurazione di viaggio per la copertura delle spese sanitarie (14%).Un altro elemento di distintività sarà l’offerta di propostedel soggiorno, lasciando al cliente la possibilità di costruire un pacchetto su misura con le esperienze da fare nella struttura e sul territorio (43%) o di personalizzazione della camera, scegliendo cuscini, materasso, prodotti nel frigobar (12%). Per il 44% degli operatori per intercettare i nuovi bisogni dei viaggiatori sarà necessario prevedere aree per ilpsico-fisico mentre per il 31% zone destinate alloAnchee benessere saranno un elemento irrinunciabile: il 56% individua come necessari l’installazione di impianti di sanificazione e purificazione dell’. Il legame con gli altri operatori del territorio ma anche con la cultura e le tradizioniè un altro degli asset su cui si concentrerà l’offerta dell’hospitality con il ritorno alla normalità. Il 28% degli operatori prevede di offrire tour enogastronomici sul territorio per far conoscere ai turisti le produzioni Food&Beverage locali. Il 24% proporràche esaltino i prodotti locali e con materie prime ae il 21% si concentrerà sulla proposta di tour del territorio divisi per target (es giovani, coppie, family) così da migliorare la fruizione dell’esperienza.Il mutato panorama pone gli operatori turistici di fronte all’esigenza di attuare strategie per rispondere agligenerati dall’emergenza sanitaria e per intercettare i nuovi bisogni dei. Gli albergatori sono concordi sull’esigenza di rivedere l’offerta attuale (il 69% lo considera molto strategico o strategico) e di ampliare i servizi destinati ai(strategico nel 67% dei casi). Comunicazione, digitalizzazione, riqualificazione e relazioni di filiera sono le altre parole chiave della ripartenza.Per rispondere agli effetti indotti dalla pandemia, oltre 6 operatori su 10 individuano le strategie dicome leva fondamentale. Il 63% degli intervistati vuole digitalizzare il rapporto con il cliente - sia in fase di prenotazione sia dopo il viaggio, sfruttando il digital jump innescato nel 2020. Per il 59% sarà invece strategico investire anche in percorsiper aumentare le digital skill dello staff e del. La ristrutturazione dellaricettiva sarà un elemento chiave per il 59% degli operatori, mentre un altro 50% punta a un miglioramento energetico dell’esercizio.Se da un lato gli operatori hanno individuato le strategie verso cui concentrare gli sforzi della ripartenza, dall’altro hanno ben chiari gliche saranno necessari per svilupparle e realizzarle. In primis strumenti che consentano l’e la riqualificazione della struttura: il 24% cita come aspetto prioritario l’accesso a fondi,e incentivi volti alla riqualificazione della struttura e un ulteriore 8% individua come strumento principe per la ripartenza l’accesso a fondi, finanziamenti, incentivi per l’efficientamento energetico.Forte anche il bisogno die credito. Nel sostentamento del business della struttura ricettiva laricoprirà un ruolo sempre più centrale. In particolare, gli operatori ricercano nell’istituto bancario ideale le seguenti caratteristiche: comprensione delle esigenze del cliente (32%), conoscenza e competenza rispetto al settore turistico e alle sue peculiarità (23%).