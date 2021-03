Ristorazione sempre più digitale. Ecco la start up per il futuro

Pubblicato il 23 marzo 2021 | 17:42

Il digitale invade i ristoranti

Un aiuto per una nuova era

Tariffe agevolate

mart Touch Srl - nata come start up nel 2013 e precursore nell’applicare laalla ristorazione, per velocizzare il momento dell’ordine - ha stretto una convenzione con(Federazione Italiana Pubblici Esercizi), nell’ottica di dare un aiuto concreto alle imprese del settoremediante l’ausilio di strumenti innovativi.In particolare tutti gli associati a Fipe, a livello nazionale, potranno godere di una speciale, con proposte agevolate e un’offerta esclusiva per i, per sperimentare il mondo digitale senza«La scelta di Smart Touch - racconta, vice direttore generale e direttore ufficio studi Fipe - è frutto di un’attenta attività diche abbiamo effettuato nei mesi scorsi, quando molti nostri associati si sono trovati a dover gestire gli effetti delle misuresulle relazioni con i clienti. Asporto e delivery hanno come prerequisito la digitalizzazione del menu e su questo versante l’applicazioneci è sembrata una buona soluzione, semplice e accessibile».Il supporto garantito è per l’avvio del servizio didigitale e ricezione ordini da smartphone effettuati tramite SmartTouch Menu, la piattaforma ideata da Smart Touch otto anni fa, per ridurre le attese negli ordini al tavolo e migliorare la gestione diPer glipiù autonomi, è invece previsto l’utilizzo della piattaforma per 3 mesi al prezzo simbolico di 1 euro e ulterioriagevolate per tutti, come indicato alla pagina dedicata alla convenzione: smarttouch.it/fipe.«Abbiamo pensato a un modo per avvicinare anche gli esercenti più scettici e meno tecnologici – spiegaceo di Smart Touch Srl - familiarizzare con le nuove tecnologie è, anche in ottica di una variazione delle dinamiche di interazione, di un futuro ormai sempre più prossimo. Il momento dell’inizio è sempre quello più difficile e alcuni abbandonano laproprio al. Quindi è in questa precisa fase che vogliamo offrire un supporto dedicato gratuito, ai soci Fipe che lo richiederanno».L’accordo con Fipe non mira semplicemente ad ottenerevantaggiosi per gli associati, ma si pone come obiettivo primario un percorso di collaborazione più ampia, fatto di momenti di approfondimento e supporto che accompagni verso la digitalizzazione delle strutture, anche grazie al contributo di giovani studenti, provenienti da istituti a indirizzo, che con progetti di alternanza scuola-lavoro, impiegheranno le competenze acquisite, contribuendo all’introduzione della tecnologia digitale nel mondo della, a beneficio reciproco.In questo ultimo anno Smart Touch si è mostrata sempre dalla parte dei, promuovendo diverse iniziative solidali, con l’intento, in particolare, di supportare la gestione del servizioe delivery, attivati da molti per la prima volta, in questo periodo critico.