Pasqua a Roma e dintorni tra staycation, picnic in casa e delivery gourmet

Il menu di Pasqua del Ristorante Mirabelle sarà curato dallo chef Stefano Marzetti

Staycation di Pasqua e Pasquetta all’Hotel Splendide Royal

Marcello Romano

Staycation di Pasqua con colazione e pranzo all’Hotel Hassler

Due i menu degustazione ideati dal creativo chef Mirko Di Mattia

Delivery gourmet da Livello 1

Micaela Di Cola

Picnic in casa con Lux Restaurant & Cocktail bar

Ecco quindi le proposte gourmet del weekend di Pasqua: dalla staycation di Pasqua all'Hotel Splendide Royal e all'Hotel Hassler con pranzo nei rispettivi ristoranti del Mirabelle e dell'Hassler Bistrot, agli asporto di Livello 1 e della sua Pescatoria oppure le box di Lux Restaurant in formato picnic da mangiare a casa o a bordo delle barche ormeggiate nel porto di Ostia di fronte la banchina del ristorante. E ancora, le colombe della Pasticceria Grué che ha realizzato anche pregiate uova e soggetti fantasy di cioccolato, oltre all'immancabile pastiera con la ricetta di Marta Boccanera e Felice Venanzi. Ad Aprilia, invece, la cioccolateria Divino ha messo a punto delle sculture di cioccolato "specialty" in sinergia con Emmanuele Forcone, campione italiano e del mondo e consulente di fama internazionale, oltre alle uova di Pasqua e alla colomba, naturalmente al cioccolato. E per festeggiare al meglio la Pasqua non potevano mancare di certo degli ottimi vini. Suggeriamo per questo le etichette di Poggio Le Volpi, da ordinare con il servizio di wine delivery, che copre i Castelli Romani e raggiunge tutta Roma. Solo per domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile si potrà approfittare della speciale staycation con pranzo o cena al ristorante e pernottamento in una delle fiabesche suite dell'hotel. Il menu sarà curato dallo chef Stefano Marzetti che ha previsto un percorso degustazione tra tradizione e modernità: Mela verde di foie gras con crumble mandorle, Rocher di carciofi alla romana, agretti, robiola biologica e limone candito; Caramelle di pasta fresca alla vignarola romana con pecorino e battuto di menta selvatica; Variazione di capretto da latte con millefoglie di patate; Soufflè di pastiera napoletana e gelato alla crema di Limoncello d'Amalfi. Per gli altri giorni resta invariata la proposta lanciata lo scorso autunno: l'offerta comprende la cena degustazione in 4 portate e un pernottamento in hotel per vivere liberamente e in relax una magica serata, soggiornando in totale sicurezza. Per informazioni: www.splendideroyal.com

Fino al 30 aprile anche l'Hotel Hassler permette di fare una indimenticabile staycation con pernottamento, prima colazione e cena di 3 portate servita all'Hassler Bistrot o con il bel tempo sulla splendida terrazza panoramica del 7° piano. Eccezionalmente per lo speciale periodo di Pasqua al posto della cena sarà incluso invece il pranzo, vissuto secondo i crismi della cucina dell'Hassler Bistrot, baluardo della tradizione interpretata dallo chef Marcello Romano, un trionfo di vivande con un bouquet di profumi che dà vita a ricette particolarmente sentite a Roma. Con questa offerta speciale sarà così possibile pernottare nello storico 5 stelle lusso della Capitale la notte del 3 aprile con risveglio in hotel il giorno di Pasqua o prenotare il proprio soggiorno per l'intera domenica di Pasqua e restare a dormire la sera in struttura con risveglio il lunedì di Pasquetta. In entrambi i casi, l'offerta comprende una notte in una camera doppia (con upgrade garantito a camera di tipologia superiore), una ricca prima colazione completa di tutte le tipicità romane e servita presso l'Hassler Bistrot e il tipico pranzo di Pasqua. Per informazioni: www.hotelhasslerrom.com Delivery e asporto per Pasqua di "Livello 1", ristorante di ricerca nel cuore del quartiere Eur a Roma. I menu degustazione ideati dal creativo chef Mirko Di Mattia per l'occasione sono due: il primo, a base di pesce, prevede un tris tipico della colazione più tradizionale con Uova, pizza pasquale e corallina. Ancora: Baccalà, scarola pil pil e polvere di olive nere; Millefoglie di pasta, asparagi e calamari; Branzino, carote e fondo di mare alla cacciatora; Carciofo dalla romana alla giudia; e per dessert Cremoso al cioccolato fondente, crema di colomba e lamponi (costo totale 80 euro). Il secondo, a base di carne, parte sempre dalla classica colazione di Pasqua (Uova, pizza pasquale e corallina) e continua con: Maialino, il suo fondo e purea di patate; Millefoglie di pasta con ragù; Abbacchio al forno della tradizione con patate; Carciofo dalla romana alla giudia; Cremoso al cioccolato fondente, crema di colomba e lamponi. Dalla Pescatoria di "Livello 1", freschissima pescheria di riferimento per il quartiere, si possono ordinare, oltre al pesce fresco delle migliori aste del litorale laziale, i classici piatti a base di pesce a portar via e a domicilio. Tra questi, la Degustazione di crudi (2 carpacci, una tartare, crostacei); l'Insalata di mare; l'Insalata di polpo e patate; Gamberoni in pasta kataifi; Ostriche; Crostacei alla Catalana; Pescato al forno con patate. Per informazioni: https://www.ristorantelivello1.it L'insegna al porto di Ostia dell'imprenditore Luca Dini, dove è approdata la celebrity chef Micaela Di Cola, alias Mikychef, propone per Pasqua con formula a portar via sia una box pronta formato picnic, che una box da terminare a casa, entrambe al sapore di mare. Si ordina con un messaggio su Whatsapp fino a venerdì 2 aprile entro le ore 11 e si ritira entro le ore 12 di domenica 4 aprile (giorno di Pasqua).

La box da asporto pronta formato picnic (da consumare magari al sole sulle barche ormeggiate nel porticciolo di fronte la banchina o sul terrazzo di casa) prevede: Tartare di tonno con hummus di ceci; Carpaccio di ricciola con trombolotto (un condimento profumato agli agrumi); Rosso di Mazara con burrata. La seconda box disponibile a portar via si termina a casa e contiene un primo, un secondo e un dessert: si parte con il Pacchero Lux (il sugo – pronto per condire la pasta e solo da scaldare - è a base di pescato locale, con sarago, fragolino, marmora e sughero rosa, pomodori confit e timo; la pasta – 110 grammi di quantità – è artigianale in formato mezzo pacchero). Si continua con il Polpo Lux, presentato con una mousse di legumi piccante, pepe di Sarawak e granita di sedano, da riporre in congelatore fino al momento del pasto (il polpo va scaldato in padella per circa quattro minuti, giusto il tempo che si formi la crosticina). Si conclude con il dessert: una Panna cotta con vaniglia Bourbon del Madagascar e culis di frutti rossi allo zenzero.



Per informazioni: www.luxexperience.it



le Uova di cioccolato, decorate minuziosamente a mano



Colombe artigianali delivery con la Pasticceria Grué

A un ritmo di produzione di 200 lievitati al giorno, Grué si prepara alla Pasqua sfornando Colombe artigianali che, insieme al loro premiatissimo Panettone, sono tra i dolci tradizionali più attesi di tutto l’anno. Per questa ricorrenza, insieme alle Colombe, si affianca una laboriosa produzione dolce, sempre a tema pasquale, come per la profumatissima Pastiera, apprezzata per la sua incredibile leggerezza, le Uova di cioccolato, decorate minuziosamente a mano, e le Sculture di cioccolato che riproducono realistici personaggi legati al mondo animale, ai fumetti e al genere fantasy. Per Felice Venanzi, Maestro Pasticcere Ampi (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) e Marta Boccanera, sua socia, pasticcera e prossima a presentare la sua candidatura in Accademia, quando si parla di dolci lievitati l’ingrediente più importante è il lievito madre insieme all’eccellenza qualitativa di ogni elemento, oltre al tempo naturalmente.



La linea di colombe quest’anno è declinata in Classica, al Cioccolato e al Pistacchio. La Pastiera di Grué è assolutamente fedele alla tradizione, ma diversamente bilanciata negli zuccheri per essere apprezzata anche dai palati più fini.



A suggellare questa originale e ricca limited edition, una linea di sculture di cioccolato sempre a tema pasquale. Seguendo le tendenze del momento, Grué ha legato la sua Pasqua a soggetti tematici tridimensionali in cioccolato come Doraemon, cartone animato senza età nonché manga giapponese che ha recentemente compiuto 50 anni, scelto dalla maison Gucci per la sua capsule dedicata al gatto robot che adora i dorayaki. La forma realizzata da Grué con fondente equatoriale 55% oppure con equatoriale al latte 35 %, alterna lavorazioni di cioccolato classico e pasta di zucchero. Oltre alla fedelissima riproduzione di questo personaggio, la gallery pasquale di Grué è ispirata a Harry Potter, Ironman, Bing, Tigro, Minni e Topolino e alcuni tradizionali personaggi del mondo animale, come la Pecorella e il Coniglietto, anch’essi modellati a mano, capolavori artigianali sempre di cioccolato.



Per informazioni: https://www.gruepasticceria.it/



Uova di cioccolato ispirate al mondo dei cartoon



Divino Cioccolato per una Pasqua cartoon

Per la sua prima vera Pasqua Valerio Esposito non ha lesinato su originalità e a fantasia. La soggettistica di cioccolato è stata dedicata al mondo dei cartoon per fare contenti sia grandi ma soprattutto i più piccoli. Valerio ha unito con tecnica e creatività due cioccolati, bianco e al latte, che rispettivamente ricoprono la superficie esterna e quella interna del soggetto. Figura di spicco della Pasqua 2021 di Divino è Emmanuele Forcone, campione italiano e del mondo di pasticceria e consulente di fama internazionale, che lo scorso mese è stato nel laboratorio di Aprilia per una joint venture dolce e golosa focalizzata sulla prossima festività.



Ad affiancare la colorata e spensierata linea di cioccolato, una collezione di Uova sempre realizzate con una squisita cioccolata aromatica, ottenuta da fave di cacao altamente selezionate e provenienti dall’America che poi vengono trasformate artigianalmente proprio qui in laboratorio. Tra forme tradizionali, e altre più geometriche, tutte sono custodite in scatole trasparenti con coperchio e base tinte nei tipici colori pastello della Pasqua.



La cioccolateria “specialty” dell’Agro-Pontino va fiera anche del suo unico lievitato pasquale, la Colomba: l’artefice è Umberto, papà di Valerio e pasticcere ormai in pensione, che continua a sperimentare nelle vesti di grande lievitista. Il Natale scorso con il panettone, oggi a Pasqua con la Colomba, Umberto per Divino è riuscito a mettere a punto un prodotto d’eccellenza con lievito madre e un impasto con 24 ore di lievitazione che, a differenza di quello bianco del panettone, qui aggiunge un cioccolato monorigine dell’Uganda 62% nel panetto stesso del dolce. Completano l’opera altri pezzi di cioccolato e l’immancabile glassa di mandorle impreziosita con grué di cacao.



Per informazioni: https://www.divinocioccolato.it



Wine delivery con Poggio Le Volpi



Il wine delivery di Poggio Le Volpi

Per il pranzo di Pasqua e di Pasquetta non bisogna tralasciare la qualità del vino che si porta a tavola. Ad accompagnare un ideale pasto, le etichette di Poggio Le Volpi, azienda vitivinicola alle porte di Roma che grazie ai preziosi consigli di Rossella Macchia, general manager, suggerisce un percorso dall’antipasto al dolce accompagnato dai vini di punta della cantina a Monte Porzio Catone.



L’Asonia, da uve Malvasia di Candia in purezza, ideale per l’antipasto o come tutto pasto; il Donnaluce, blend di Malvasia del Lazio, Greco e Chardonnay, o il Roma Bianco, una Malvasia Puntinata, più minerale e aromatico, entrambi perfetti per un primo; il Roma Doc, la più recente denominazione laziale, ricavato da un’estrema selezione di Montepulciano, Cesanese e Syrah e di cui esiste anche un'edizione limitata, o il Piano Chiuso, da uve Primitivo di Manduria e prodotto della sorella azienda pugliese Masca del Tacco, due rossi ottimi per sostenere il secondo a base di carne; al momento della colomba e dell'uovo di cioccolato si può sfoggiare il Cannellino, chicca dolce dell'azienda.



Per informazioni: www.poggiolevolpi.com