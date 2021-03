Ottimismo e passaporto vaccinale Garavaglia lancia il turismo per l'estate

Primo Piano del 25 marzo 2021 | 12:23

Il Ministro Garavaglia prevede un'estate di vacanze

Si riparte solo con il passaporto vaccinale

Cosa sta succedendo all'estero

No alle aree Covid free

Cambiare strategia, soprattutto nelle città d'arte

quasi disarmante che, se non fosse per le buone considerazioni che sta incassando dagli addetti ai lavori dellae del, risulterebbe quasi fuori luogo. Trasuda di fiducia il ministro al Turismo,intervenuto nella serata di mercoledì a Tg2Post tanto che verrebbe voglia di prenotare subito un viaggio per l'estate.La strategia per la(che Garavaglia dà per certa per l'estate) ha un solo fulcro, il passaporto vaccinale. Una strada cavalcata ormai da molte parti, ma che come Italia a Tavola, per primi, abbiamo voluto perseguire suggerendola come soluzione per far ripartire il turismo e la ristorazione. Già in tempi non sospetti avevamo proposto il passaporto vaccinale come una sorta di check-in che permettesse ai vaccinati di prendere aerei, entrare al ristorante, alloggiare in un albergo.«Sarà fondamentale mettere in atto il- ha detto il Ministro - di cui si sta occupando l'Unione europea in modo univoco (oggi Draghi sarà al Consiglio europeo proprio per affrontare anche questa tematica ndr. ). L'obiettivo è quello di avere uncondiviso che non favorisca qualche Paese a discapito di altri. Certo, in Italia bisogna accelerare sulla, ma penso che stiamo andando nella direzione giusta. Se vacciniamo ai ritmi che stiamo prendendo adesso, in un attimo è fatta».Da parte dell'sono arrivate aperture ampie sulla possibilità con il presidente della Commissione europea,che ha pienamente appoggiato il progetto. I Paesi però stanno agendo un po' per conto loro , più nei fatti che nelle parole. Israele di fatto è già uscita dallacon l'attuazione del cosiddetto Green Pass per ristoranti al chiuso e visita alle attrazioni turistiche.avevano annunciato altri lockdown duri che non facevano promettere nulla di buono; il tiro - almeno per quanto riguarda la Germania - è stato un po' corretto con la cancellierache ha ritirato la serrata.Garavaglia intanto ha annunciato che dal 31 marzo inapre il centro per i test Covid in modo che sull'isola si arriverà solo se negativi al tampone o vaccinati. Un modo per mettere in sicurezza sia iche tutti i turisti, una ricetta vincente per far ripartire la macchina del turismo sarda, determinante per l'economia dellae di quella nazionale.Predisporre deiper accedere in una località non è però il preludio alla creazione di isole felici ". «Ripeto - ha detto Garavaglia - se andiamo avanti al meglio con la campagna vaccinale ne usciremo alla grande, già vediamo la fine. Ecco perchè non vedo per l'estate delle zone Covid free e delle altre no. Tutta Italia sarà un' "" dove poter trascorrere le vacanze». Un'ipotesi molto rosea che attualmente sembra essere in contrasto con la linea che stanno seguendo alcuni Paesi, come la Grecia che punta a rendere le isole Covid free. Guardando all'estero c'è poi la questione del, conche ha previsto multe per chi trascorre vacanze all'estero con ripercussioni negative sul turismo italiano.Ha commentato Garavaglia: «Ognuno a casa sua fa ciò che vuole. Loro in particolare sono molto avanti con la campagna vaccinale per cui voglionoa tutti i costi la sicurezza sanitaria. Io credo che bisogna marciare tutti a pari passo e verso una meta comune per ripartiree più forte».Una ripartenza che, però, non può fondarsi su quello che si stava costruendo prima della pandemia perchè ilè cambiato e perchè i nervi scoperti prima nascosti sotto alsono venuti a galla, con gli interessi. Tra i nodi da risolvere c'è il turismo nelle città d'arte la cui situazione stava sfuggendo di mano tra turismoe turismo di«Con idelle principali città (che hanno steso un decalogo per rinascere ndr.) - ha detto Garavaglia - affronteremo punto per punto ogni tipo di proposta. Nelabbiamo stanziato 200 milioni di euro per riqualificare i centri storici. Sappiamo che il turismo deve ripartire anche dallae che le città d'arte traggono troppo poco dal turismo mordi e fuggi, che lascia poco sul».A proposito di soldi Garavaglia ha ricordato anche i 500 milioni stanziati dal, i 2 miliardi previsti dal Decreto Sostegni e i 700 milioni di euro destinati alla, un modo per sostenere e per chiedere "scusa" agli operatori del settore che non hanno potuto aprire la stagionee che sono stati bloccati proprio mentre stavano per riaprire.