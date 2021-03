Sì ai viaggi di Pasqua, ma all'estero. Altro schiaffo agli alberghi italiani

Primo Piano del 29 marzo 2021 | 11:10

C

In vacanza ovunque, tranne che in Italia

La nota del ministro degli Interni

Si può fare tutto, ma conviene?

Dove si può andare?

Il gioco vale la candela?

Lo schiaffo agli alberghi

Polemiche anche in Germania

he le normeapprovate in Italia e nel mondo siano state sin da subito paradossali, spesso incomprensibili e nemmeno troppo convincenti o efficaci è ormai un dato di fatto. Ma all'inizio di quella che anche per il mondo del turismo è una sorta di "Settimana Santa" perchè solitamente iniziano a muoversi importanti flussi di turisti in Italia e all'estero, arriva la notizia più paradossale possibile: l'è praticamente tutta in zona rossa, per uscire di casa bisogna avere l'autocertificazione, ma all'estero inci si può andare.Tutto ha inizio il 3 marzo quando l’, associazione dei tour operator italiani, si è rivolta al Viminale per sapere se - sulla base delle restrizioni imposte daldel 2 marzo - era consentito andare in aeroporto «in caso di viaggi per turismo verso destinazioni estere non interdette». Nelle regioni arancioni è infatti vietato uscire dal proprio Comune di residenza se non per lavoro, necessità e urgenza e nelle regioni rosse lo stesso divieto riguarda l’uscita dalla propria abitazione. Con una nota del gabinetto della ministraè stato chiarito che «sono giustificati gli spostamenti finalizzati a raggiungere il luogo di partenza di questo tipo di viaggi che, in quanto generalmente consentiti, non possono subire compressioni o limitazioni al proprio svolgimento». È dunque consentito muoversi purché «muniti di».Insomma, sulla carta non si può fare niente, ma in pratica è consentito fare molto. Basta andare indietro qualche giorno per recuperare la notizia seconda cui dichiarare ilnell'autocertificazione non costituisce reato. "E quindi che senso ha tutto?" è stato l'interrogtivo di tutti quelli che hanno appreso la paradossale "novità" . Certo, l'idea di poter essere liberi di muoversi in teoria dà una piccola boccata d'ossigeno, ma non può bastare questo perchè poi le cose stanno diversamente. Al di là del fatto che, per tornare alla questione "falso in autocertificazione", bisogna avere ben presente che comunque c'è il rischio di invischiarsi in un ginepraio di procedimentie di dover pagare la sanzione pecunaria bisogna anche considerare che spostarsi per raggiungere un posto diverso da casa proprio non è sinonimo diPrendiamo proprio l'esempio deiall'. Premessa, dove si può andare? Si può andare per turismo in Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faroe e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco ma rispettando le restrizioni locali e al ritorno in Italia nella maggior parte dei casi è obbligatorio sottoporsi alChi rientra dall’, dal Regno Unito e daglideve sottoporsi alla quarantena di 14 giorni. Isolamento fiduciario al ritorno in Italia è stato stabilito anche per chi va in Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia. È vietato andare negli altri Stati non inclusi in queste liste per motivi di, ma poiché il ritorno presso la propria abitazione è sempre consentito molti aggirano l’impedimento condiverse e poi rientrano in Italia sottoponendosi allaInsomma, si può andare in diverse parti del mondo , ma a fare che? Certo, un conto è farsi la quarantena nel grigiore di una città in zona rossa e un altro farselo in un supervista mare con la possibilità di andare a sgranchirsi le gambe in spiaggia, ma il gioco vale la candela? L'idea di partire è tanto allettante quanto il farlo davvero? I tamponi, le preoccupazioni, le(che sono molto simili a quelle in vigore in Italia) anche all'estero e poi in alcuni casi anche la facoltà di potersi prendere 14 (quattordici) giorni difiduciario.Ma qui sorge una questione in più, forse la centrale: gli alberghi italiani . Perchè non consentire viaggi anche in Italia, rispettando tutte le normative in vigore, così da dare un minimo dialle strutture ricettive del nostro Paese piuttosto che favorire quelle estere? Uno schiaffo che fa più male di ogni sostegno mancato e di ogni altra restrizioni imposta nell'ultimo anno, uno strappo che sarà difficilmente ricucibile.«Gli alberghi e tutto il sistema dell’ospitalità italiana sono fermi da mesi, a causa del divieto di spostarsi da una regione all’altra. Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in Italia», protesta, presidente diL'unica possibilità per gli italiani di trascorrere una vacanza nel proprio Paese è di raggiungere unadi proprietà. Ma, attenzione, le restrizioni anche qui sono ferree. Si può andare nelle seconde case - anche se si trovano in zona rossa - ma solo il nucleo familiare, dimostrando di averne titolo prima del 14 gennaio 2021 e purché la casa non sia abitata da altri. Inè vietato andare nella seconda casa se non si è residenti. Ine inil divieto vale anche per i residenti nella regione. Innon possono entrare i non residenti così come in Valle d’Aosta. In Sardegna possono entrare soltanto i residenti e comunque si deve esibire un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o il certificato di avvenuta vaccinazione anti. Insi può entrare con un tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo.Ma la questione non è solo italiana perchè la polemica è montata pure indato che il Governo ha consentito gli spostamenti all'estero, ma non all'interno dei confini nazionali.Glitedeschi sono stati i primi a far sentire la loro voce. «Va bene volare a Maiorca se hai superato il test, ma non si può soggiornare in un appartamento per le vacanze dei? È semplicemente incomprensibile», ha detto Hubert Buchwieser, proprietario di una struttura nella città bavarese di, manager del Garmischer Hof, ha poi aggiunto: «Siamo frustrati, tristi e delusi dal fatto che la nostra industria venga trattata in questo modo». L’associazione turisticaha affermato che la decisione ha accresciuto i timori e la frustrazione nel settore per le prospettive sul futuro. Ed ha sollecitato progetti pilota per testare come si possano riaprire gli hotel e le regioni turistiche in modo sicuro.«La pazienza delle persone si sta esaurendo», ha spiegato il segretario generale di Btw,. I tedeschi che viaggiano all’estero in vacanza dovranno presentare il risultato negativo del test Covid prima del loro ritorno in Germania, ma non sarà necessaria la quarantena. Così come richiesto dalle compagnie aeree nella speranza in una ripresa per il periodo diLa Germania ha tolto diverse regioni della, inclusa l’isola di, e ildall’elenco nazionale di aree a rischio. La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha spiegato che opererà con partner del settore dei viaggi per offrire test ai viaggiatori di ritorno da Maiorca.lascerà che siano i passeggeri a organizzarsi i propri test pre-partenza,come riportato dal quotidiano. L’associazione aeronautica tedesca Bdl ha accolto con favore la scelta di evitare la quarantena regola, specificando lq soluzione dovrebbe essere un’eccezione solo durante il periodo di Pasqua.A Maiorca - dove peraltro non possono arrivare turisti dal resto della Spagna, a causa del blocco degli spostamenti tra Comnità - gli imprenditori si sono detti soddisfatti della decisione, anche se rimane da parte di alcuni il timore che i turisti possano diffondere l’. Maria, una pensionata di 68 anni di Maiorca, ha precisato: «Come è possibile che non si possa andare in un’altra regione in Spagna e i tedeschi possono venire così come da altri Paesi?».