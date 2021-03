Montagna patria degli smart worker. Il Manifesto etico di Courmayeur

Pubblicato il 06 marzo 2021 | 18:39

Courmayeur, patria degli smart worker

Rilanciare lo smart working, ma in chiave etica

Pranzo con altitudine

La giornata tipo

asce ai piedi delun nuovo modello disostenibile e attento al benessere, promosso dal Manifesto sottoscritto adal sindaco Roberto Rota e i rappresentanti degli operatori turistici, i maestri di sci della Scuola di sci Monte Bianco e della Scuola di sci Courmayeur, le Guide Alpine di Courmayeur, i commercianti, gli albergatori, Skyway Monte Bianco.«Vogliamo contribuire all’affermazione di un modello turistico differente, più in linea con i nostri valori. Non si tratta solo di tamponare il calo di turisti dovuto alla pandemia, quanto di agire in una prospettiva a lungo termine. Per questo, come comunità, abbiamo preso posizione: lo smart working è la via maestra da percorrere per migliorare lo stile di vita, ritrovare equilibrio e armonia in una dimensione come la montagna», ha spiegato Rota.L’idea di fondo, infatti, è quella di rilanciare lo- ormai un must nelle località turistiche – in chiave evoluta, rispettosa di untanto protetto quanto accessibile, collegato direttamente dall’autostrada. E come si fa? Invitando a non trasferire lo stile della città in montagna, ma a portare laal centro del proprio stile di vita.Sono tante letra cui scegliere. Ad esempio, chi si sente cozy ed è alla ricerca di una privacy estrema può lavorare nella natura, avvolgendosi nella mantellina firmata, prenotando lo chalet alpino esterno dell’hotel. E chi aspira alle grandi altezze può acquistare il biglietto smartworking di: si sale sulle cabine panoramiche, si lavora nella work station al Pavillon, a 2.200 metri, con coffee station e vista. La pausa pranzo sul Monte Bianco è compresa: si raggiunge in qualche minuto Punta Helbronner (3.466 m) e si gustano gli ingredienti del territorio alQui la terrazza circolare regala un colpo d’occhio sui 4.000: il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino, il Gran Paradiso e il Grand Combin. Chi cerca la quiete della montagna abbinata al massimo delpuò puntare verso il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc, tra i borghi di Larzey e il Villair, e prenotare una delle due sale, perfette per videoconferenze e telelavoro. Lo storico Royal&Golf Hotel, in pieno centro, punta invece alle anime più, con un room service particolarmente curato, abbinato alle attrezzate smart working room con bagno privato.Qual è la giornata-tipo di uno smartworker a Courmayeur? Che dorma in, in un appartamento o in una seconda casa, si sveglia circondato da vette altissime. Fa il pieno di energia con una passeggiata, una corsa, un po’ di, respirando l’aria pura del Monte Bianco, prima di mettersi al lavoro. In fondo bastano un computer portatile, unoe internet per trasformare qualsiasi luogo in “”. In questo caso, con vista.L’ora didiventa l’occasione per godersi un panino sulla terrazza di un, un picnic sul prato, o scoprire le ricette del luogo in un localino in centro. E quando la sera stacca dal lavoro, si dedica alle proprie passioni, allo sport outdoor, si esplorano i dintorni o ci si rilassa davanti al fuoco di un camino. Lainternet è eccellente, grazie agli operatori che qui sono particolarmente performanti. Ma soprattutto funziona un altro tipo di connessione, quella con se stessi e con ciò che ci circonda. Si scopre uno stile di vita differente, fatto di ritmi umani, contatto con la natura, immersione nella bellezza del Monte Bianco. Proprio come i locali.