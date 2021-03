Ristoratori in piazza a Milano: «Stufi di aspettare gli aiuti»

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 18:50

L

Appuntamento il 9 marzo in piazza Città di Lombardia

L'insostenibile attesa della ristorazione

Protesta e richieste

è fissato per il 9 marzo, ore 9.30, all'ombra del palazzo della. Qui, più precisamente in piazza Città di Lombardia a Milano, si raduneranno ie proprietari di pubblici esercizi milanesi per gridare tutta la propria frustrazione verso il Governo: «Basta, siamo stremati».«Leche Governo, Regioni e Comuni hanno preso fino ad oggi e che riguardano il settore dei ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie, discoteche, pub, gelaterie e locali serali, sono insufficienti per non far fallire migliaia di attività del settore», denunciano i professionisti dell'Horeca. Al centro dellale lungaggini che stanno portando alla definizione dei contenuti del nuovo pacchetto di aiuti per le imprese più colpite dalla pandemia.Del decreto(ex decreto Ristori V), insomma, si sa ancora troppo poco: «Al momento non abbiamo neanche isu come verranno erogati, se non vedere alcune bozze che nel giro di poche ore vengono smentite, per poi essere riproposte con modalità diverse ma che non specificano i miliardi di euro messi a disposizione del settore, ma che invece provocano ansia, delusione, incredulità ea noi imprenditori dopo aver perso mesi di lavoro importanti per salvare le nostre imprese», ha affermato, ristoratore milanese da generazioni e portavoce di miglia di colleghi in difficoltàAppuntamento a Milano, quindi, «per chiedere a tutte leche compongono la maggioranza di questo Governo del Presidente e guidato dal professor Mario Draghi di approvare il decreto in tempi rapidissimi, cosi da poter salvare imprese e posti di lavoro», ha specificato Zini. Fra le richieste anche quella di riformare lain favore di una moratoria che impedisca nuove aperture nel settore cosicché chi ha maggiormente patito le chiusure dell'ultimo anno possa ritornare a far rivivere la città quando l'emergenza sarà superata. Infine, i ristoratori milanesi chiedono alle amministrazioni locali di «rivedere e riscrivere i regolamenti e di conseguenza lelocali di Tari e Cosap, infine chiederemo a tutti i prefetti di intensificare i controlli perché in queste ultime settimane vediamo il dilagare di un abusivismo di massa».