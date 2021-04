Consumi ristorazione ancora timidi. E i brand italiani rallentano all'estero

Pubblicato il 15 aprile 2021 | 14:42

A marzo consumi sul del +20%, ma non basta a colmare le perdite

A marzo segnali positivi, ma illusori per tutte le categorie



Rallenta lo sviluppo estero: solo 44 punti vendita food in apertura

Solo 44 le aperture della ristorazione all'estero

ono passati 13 mesi dall'inizio dellalegata al Coronavirus e l'economia italiana sembra aver raggiunto il limite di sopportazione. Anche se si evidenziano i primi segnali di recupero, infatti, è indubbio che la pandemia abbiala corsa di diverse attività, a partire dalla ristorazione che, insieme al turismo, paga lo scotto più caro. A dirlo sono due ricerche, una die l'altra di. In sintesi? Sia in Italia che all'estero i brand faticano a riconquistare i clienti.Sebbene il problema sanitario non sia ancora del tutto sotto controllo e le(leggi alla voce riaperture) sono ancora molte, alcuni indicatori economici appaiono in recupero. A patto, però, di saperli leggere. Come ha ricordato Confcommercio nel repor relativo aidi marzo 2021, «c’è la necessità di distinguere i segnali di genuinada quelli illusori, derivanti dal mero confronto statistico rispetto ai primi mesi della pandemia durante i quali furono sostanzialmente inibite moltissime attività».L'(Indice dei consumi di Confcommercio) segnala che a marzo si è registrato un primo ritorno in territorio positivo: crescita del +20,6% nel confronto annuo. Peccato che questo dato appaia largamentea compensare le perdite dei consumi patite un anno fa. Insomma, il livello di spesa reale è ancora inferiore del 19% rispetto a quello di marzo 2019. Per i, per esempio, a fronte di un +6,8% a marzo, si deve tener conto di un passivo di oltre il -40% nei mesi precedenti.L'apparente recupero, inoltre, ha interessato quasi esclusivamente i, mentre per ila situazione si configura sostanzialmente come il raggiungimento di una soglia minima oltre la quale è praticamente impossibile scendere., mobilità e tempo libero sono infatti in flessione pesantissima e prossima al -100%. «Permane a rischio ladi molte imprese del comparto, se non verrà loro permesso al più presto di tornare a operare secondo un programma definito», si legge nella nota Confcommercio. In alcuni ambiti della domanda di beni, in particolare abbigliamento e calzature, gli incrementi tendenziali di marzo, a due o anche a tre cifre, non sono sufficienti a colmare lepregresse: nel confronto con i valori del 2019, le riduzioni diin termini reali sono ancora attorno al 30%.Non sorprende, quindi, che se questa è lasi sia raffreddata anche l'. Sopratutto quella che dall'Italia va oltre i confini del Belpaese per raggiungere altri mercati. Secondo quanto riportato da Confimprese, infatti, a fronte di un saldo netto di 262 nuovi punti vendita in apertura nel mondo, il retail Made in Italy va verso un'rallentata.Su un panel di circa 40 rispondenti di medie e grandi dimensioni, la previsione è pari a 390 aperture e 128 chiusure. Un quadro generale che riflette la situazione pre-pandemica: nel 2020 i punti vendita delle imprese associate presenti all’erano 3.620, di cui 2.491 nel non food, 620 nell’abbigliamento e accessori, 509 nella. Quest'ultimo il settore che più ha frenato con solo 44 aperture all'estero.«La previsione di aperture sui mercati esteri – ha commentato, presidente Confimprese – denota la necessità del retail di proseguire nello sviluppo delle reti distributive per conquistare quote di mercato in Paesi come il Sud-Est asiatico e il Nord America, dove permane l’interesse per i prodotti iconici del M. Le imprese hanno beneficiato anche della crescita dei prestiti, che nel 2020 ha mobilitato risorse per 46 miliardi raddoppiando i volumi del 2019 a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese e sostenendo circa 15mila imprese di medie e piccole dimensioni. Le sfide di oggi si giocano in undiverso dal passato, saranno vincenti le imprese preparate a muoversi in un nuovo mondo, dove digitale e sostenibilità sono le parole chiave per rivolgersi alle nuove generazioni di consumatori globali. Per rispondere all’urgenza del momento e rafforzare il posizionamento strategico del made in Italy sui mercati di domani è importante l’azione di supporto del nostro sistema Paese».