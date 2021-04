Estate 2021, in spiaggia le stesse regole dello scorso anno

Pubblicato il 20 aprile 2021 | 15:24

Estate 2021, in spiaggia le stesse regole del 2020

Estate 2021: dalle prenotazioni alle distanze dei lettini

Divieto dell'uso delle piscine negli stabilimenti;

Distanza minima tra le fila degli ombrelloni pari a cinque metri, mentre quella fra un ombrellone e l'altro della stessa fila sarà di quattro metri e mezzo. È opportuno privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni;

Igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata;

Per i lettini o le sdraio non posizionate sotto gli ombrelloni, quindi non facenti capo allo stesso nucleo di vacanzieri, si dovrà invece mantenere una distanza di almeno due metri;

Per la fruizione delle cabine, va evitato un uso promiscuo, fatta eccezioni per i membri del medesimo gruppo famigliare o che condividono la medesima unità abitativa;

Per un migliore accesso agli stabilimenti è suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie;

In tema si servizi, si ricorda di favorire i pagamenti cashless e digitali.

Scajola: «Anche Garavaglia è d'accordo»

Ombrelloni: 5 metri di distanza tra una fila e l'altra

Al tavolo interregionale sul Demanio coordinato dall'assessore ligure al turismosono emerse le linee guida per la prossima stagione balneare; le stesse già implementate nel 2020. Quindi: distanza di 5 metri fra le file di ombrelloni, lettini e sdraio singoli a due metri e divieto di qualsiasi attività che possa portare a qualche forma di assembramento; dalle feste in spiaggia ai balli di gruppo.Di seguito,tracciate durante l'incontro con le Regioni:«Secondo il ministro al Turismo, si riparte da qui», ha affermato Scajola.: «Lo scorso anno come Regioni avevamo lavorato per realizzare linee guida che il governo recepì e che non ha mai visto spiagge chiuse per covid - ha detto Scajola - Noi per l'estate 2021 ripartiamo da lì».Scajola ha poi sottolineato, che coinvolge economia, turismo e sicurezza». Alle 16.00 l'incontro con le associazioni di categoria per la condivisione delle linee guida.