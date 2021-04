Superbonus anche per hotel e alberghi. Ma servono 10 miliardi in più

Pubblicato il 28 aprile 2021 | 11:46

A

Anche alberghi e hotel potranno accedere al Superbonus edilizio

Il dossier in mano al ministero della Transizione ecologica

In arrivo altri 10 miliardi

Necessario sveltire le procedure

nchesulle ristrutturazioni e sull’ecobonus per il miglioramento della resa energetica delle strutture. Un passo avanti importante rispetto alla. L’allargamento della platea dei beneficiari (compreso chi, nei condomini, ha chiesto un condono sebbene soggetto al nullaosta finale sulla pratica), però, necessita anche di una revisione delle agevolazioni che punti a sburocratizzare le procedure e aumentare il budget a disposizione.Sul dossier ci sta lavorando, in prima battuta,che ha già pronta una bozza sul tema che dovrà essere discussa contestualmente al prossimo pacchetto di aiuti alle categorie economiche colpite dalle conseguenze della crisi sanitaria; quindi, a partire dalla prima settimana di maggio.. Una misura attesa e quanto mai necessaria per spingere la ripresa di uno dei settori più colpiti dalle restrizioni anti-contagio. Sebbene mai chiusi ufficialmente, a causa del blocco degli spostamenti le strutture ricettive sono di fatto inattive dalla scorsa estate. Secondo il presidente diPer quanto riguarda, invece, ad oggi nel fondo complementare del Pnrr sono stati stanziati 8 miliardi di euro per coprire i lavori sulle case singole fino a giugno 2022, quelli sui condomini fino a dicembre di quest’anno e quelli sulle case popolari fino alla fine del prossimo anno. Le ulteriori coperture necessarie per rispondere all’allargamento della platea di beneficiari saranno inserite nella prossima legge di Bilancio per. D’altronde, i margini di manovra ci sono: finora, secondo l'Ance (l’associazione dei costruttori edili), sono stati impegnati soltanto 1,2 miliardi sugli 8 stanziati. Quindi lo spazio per la proroga c'è ancora.L’importante è agire sull’impianto burocratico delle agevolazioni.e punta a ridurre tempi e pratiche necessarie per richiedere e vedersi assegnato il superbonus. Sempre secondo Ance, infatti, in alcuni Comuni italiani si deve attendere fino a quattro mesi solo per accedere agli atti a causa della mancata digitalizzazione degli archivi. Altr interventi di semplificazione riguarderanno, per esempio, che sarà sempre soggetta alla supervisione del ministero della Transizione ecologica e la priorità sarà data ai progetti di oltre 5 milioni di valore e con maggiori ricadute occupazionali.