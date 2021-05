Violenza sul lavoro in una mensa. Fipe Donne: «Fatto inaccettabile»

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 16:17

I

L'episodio è avvenuto nel quartiere Torrino di Roma

L'episodio accaduto alla periferia di Roma

Due settimane fa la firma sul protocollo antiviolenza

naccettabile. Cosìha commentato un, quartiere Torrino, periferia sud della città nella mattinata dell'11 maggio. Episodio che accende ancora una volta i riflettori sul tema della sicurezza sul lavoro.Secondo quanto ricostruito dalla Polizia,intorno alle 10 di ieri. Qui, che operavano nel complesso per il servizio mensa dedicato agli alunni,prima di darsi alla fuga. L'istituto in questione è il Santa Chiara di via Caterina Troiani nel quartiere Torrino di Roma. A dare l'allarme sarebbe stata la stessa vittima che, grazie al suo cellulare, è riuscita a mettersi in contatto con la dirigente scolastica e chiedere aiuto.ma evidentemente la strada da fare è ancora molto lunga», ha aggiutno Picca Bianchi. «Questo è un episodio gravissimo che dimostra una volta di più che è necessario diffondere la cultura della sicurezza delle donne anche nei luoghi di lavoro, a cominciare dai pubblici esercizi, che non possono mai essere teatro di violenze psicologiche e fisiche soprattutto ai danni delle lavoratrici», ha continuato la presidente.Di due settimane fa è la notizia della, per dare il via a un progetto nazionale che trasformi tutti i locali presenti sul territorio in una rete capillare di presidi della legalità e di sicurezza. Un documento che non vuole essere uno strumento d'aiuto alle donne lavoratrici: «Non rassegniamoci alla violenza, combattiamola. Ci vuole consapevolezza e caparbietà. Attraverso percorsi di formazione, informazione e di confronto diretto con gli addetti sul territorio della Polizia di Stato volti a diffondere consapevolezza e a sensibilizzare tutti verso nuovi atteggiamenti virtuosi e diffusi», ha ribadito Picca Bianchi.