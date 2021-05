Parigi riapre i bar, Londra frena a causa dei contagi. Le strategie europee sulla ripresa

Pubblicato il 19 maggio 2021 | 13:57

A Parigi si torna a bere il caffè nei dehors

Eccoci qui! Dehors, musei, cinema, teatri ... Ritroviamo cosa contraddistingue il nostro modo di vivere. Nel rispetto delle misure di contenimento

Londra in vantaggio, ma riflette sulla minaccia della variante indiana

I contagi rallentano a livello mondiale

e l'Italia ha dato avvio alla seconda fase delle riaperture, seppure fra qualche mugugno,. Anzi, visto da questa parte dell'Europa,in questi giorni fa intravedere quanto di buono fatto dal Governo italiano e gli errori da evitare per non tornare punto a capo nel momento in cui il Vecchio Continente guida la classifica mondiale della riduzione di nuovi casi di Coronavirus.In, dopo sei mesi di chiusura,. Una data fortemente sostenuta dal presidentenonostante il parere negativo di alcuni esperti. Tant'è che lo stesso presidente ha postato la sua uscita al bar in compagnia del premier Jean Castex sul proprio account Twitter: «», ha scritto il presidente.Fra le misure restrittive ancora attive Oltralpe c'è il, ile l'obbligo di occupare un tavolo con massimo sei persone. Dal 9 giugno, quando potranno tornare i turisti stranieri con passaporto vaccinale, riapriranno in modo completo caffè e ristoranti e il coprifuoco sarà spostato alle 23.00.Diverso il discorso per la, che ha già messo in calendario. Ma in un mese le cose potrebbero cambiare. Il rischio è che, nonostante il successo della campagna vaccinale, la diffusione della variante indiana renda sconsigliabile ulteriori allentamenti., così come cinema, teatri e musei con le persone che sono pure tornate ad abbracciarsi dopo lunghi mesi.arrivando a quota uno su cinque. Un picco che non si è trasformato in un aumento dei degenti e delle vittime, ma ha comunque richiesto una nuova riflessione sui prossimi passi. A partire dall'allentamento delle restrizioni sui viaggi., comunque, l'ultima settimana, con dati aggiornati al 16 maggio, ha registrato un nuovo calo di nuovi casi e morti da Covid. Anche se i numeri restano altri,(Organizzazione mondiale della sanità)rispetto al periodo precedente. Un trend che si ripete da tre settimane consecutive. A guidare il calo l'Europa che registra la variazione più significativa: un calo del 26% rispetto alla settimana precedente nei nuovi casi (684.903 negli ultimi 7 giorni, pari al 14% di quelli registrati globalmente) e decessi giù del 16% (16.255 in una settimana).