Deroga sul Bonus vacanze. Validità fino al 30 giugno 2022

Primo Piano del 20 maggio 2021 | 16:27

Bonus vacanze, richieste fino al 31 dicembre

Tanti dibattiti sul bonus

Bonus vacanze in base all'Isee

Come può essere speso, da chi e fino a quando

è stato uno dei fallimenti più evidenti delin ottica turistica, ma ora il Governo Draghi è riuscito quantomeno a metterci una pezza. Nel Decreto Ristori infatti è stata inserita l’indicazione che lo rende sfruttabile fino al 30 giugno 2022 allargando il suo raggio d'azione anche alle agenzie di viaggio e presso i tour operator (e non più solo in alberghi o B&B, com’è stato fino ad ora). Che sia stato un flop lo dicono i numeri : deistanziati per finanziarlo, ne sono statiSoldi predisposti malamente, andati in fumo a causa diche hanno penalizzato sempre di più il turismo, senza considerare gli strumenti per ottenerlo e le lungaggini delle operazioni che facevano passare la voglia di partire.non appena si era capito che quei soldi sarebbero rimasti in sospeso. I, gliche fossero destinati a loro perchè- con la consueta delicatezza - era arrivato a proporre diche notoriamente non pagano le tasse all'Italia.(per certificarlo serve generare la dichiarazione sostitutiva unica che può essere richiesta facilmente presso qualsiasi Caf a costo zero). Inizialmente era spendibile solo fino al 31 dicembre 2020, ma successivamente il decreto Milleproroghe ha spostato la scadenza di un anno , al 31 dicembre 2021 e ora ecco l'altro slittamento fino al 30 giugno 2022. Inizialmente sembrava fosse possibile richiederlo ancora per tutto il 2021, invece il Decreto specifica che la deroga vale per chi lo ha già richiesto entro il 30 dicembre 2020. Per nuclei famigliari si considerano famiglie composte da genitori e figli, da coppie senza figli e pure da single. Il Bonus tuttavia prevede che sia spendibile solo per vacanze effettuate sul territorio italiano con sconti che vanno dai 150 euro per i single ai 500 euro per le famiglie da tre componenti in su, passando per i 300 euro destinati alle coppie.Per utilizzare il bonus basta mostrare il voucher digitale, direttamente dall’app IO del proprio telefono, all’albergatore al momento in cui si paga il soggiorno. Ovviamente gli albergatori devono prima aderire all’iniziativa. Al momento non sono tantissimi ma ci sono persino strutture di lusso.