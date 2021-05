La tragedia di Mottarone rinvia la riapertura dello Stelvio

Pubblicato il 26 maggio 2021 | 18:19

Dopo l'incidente del 26 maggio sul Mottarone, slitta al 12 giugno l'apertura della funivia sullo Stelvio

Tre fermati per la tragedia del Mottarone. La procuratrice Bossi: «No omissione ma scelta deliberata»

Il ruolo della Leitner

Manutenzione e controllo delle centraline idrauliche di frenatura dei veicoli: 3 maggio 2021;

Controlli non distruttivi su tutti i componenti meccanici di sicurezza dell’impianto previsti dalla revisione quinquennale, in scadenza ad agosto 2021 sono stati anticipati dal 29 marzo all’1 aprile 2021;

Prove di funzionamento dell’intero sistema d’azionamento: 18 marzo 2021;

Lubrificazione e controlli dei rulli e delle pulegge delle stazioni: 4 e 5 marzo 2021;

Finti tagli (prova che prevede una simulazione della rottura della fune traente e conseguente attivazione del freno d’emergenza): effettuati su entrambe le vetture il 1 dicembre 2020;

Controllo periodico magnetoinduttivo delle funi traenti (e di tutte le funi dell’impianto) come da disposizione del decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti n.144 del 18/05/2016 (periodicità imposta una volta all’anno) con esito positivo: 5 novembre 2020.

L'impatto sugli altri comprensori: Stelvio e Val di Lei

: «Causa sospensione delle attività ricognitive, indipendente dalla nostra volontà, con grande dispiacere ci vediamo costretti a posticipare la data di apertura degli impianti di risalita al prossimo 12 giugno». Con queste poche righe,dettata dall’impegno dei tecnici ministeriali sul luogo dell'incidente sul lago di Stresa e dai controlli sugli impianti di risalita ancora più stringenti.(sulle 15 a bordo) domenica 23 maggiofacendo prima correre a ritroso per 300 metri prima di sganciarsi e cadere al suolo. A pochi giorni dalla tragedia, e dopo una serrata raffica di interrogatori, gli investigatori hanno rilevato chedi rimuovere questo meccanismo», ha spiegato la. Una rivelazione che mette sotto stato di fermo il titolare delle Ferrovia del Mottarone,, direttore del servizio e dipendente della Leitner di Vipiteno, società che ha fornito le cabine e manutentore del servizio; e, capo operativo del servizio. «Il reato per il quale è stato disposto il fermo - ha spiegato ai microfoni di LaPresse Bossi - è il reato di cui all’articolo 437, comma 2 del Codice penale, cioè aggravato dall’evento del disastro, vale a dire aver rimosso sistemi di sicurezza finalizzati a prevenire infortuni sul lavoro, dice la norma, o disastri. In questo caso noi parliamo del disastro., la sanzione edittale naturalmente è più elevata e consente il fermo».Ma quali sonoPer la pocuratrice Bossi non ci sono dubbi: «Non è stata la scelta di un singolo, ma condivisa e non limitata a quel giorno.invece che con telefonate volanti».Coinvolta nelle indagini è ancheleader di mercato nel settore degli impianti a fune. Come ricostruito dal Corriere della Sera, nel 2015, in tandem conche si affaccia sul lago di Stresa, la Leitner partecipa alla gara d'appalto per la costruzione dell'impianto. Cosa che avviene ad aprile 2016. In quel momento, la società Funivie del Mottarone è all'80% di proprietà della Leitner e al 20% della famiglia Nerini.mentre(cioè fino alla fine della concessione prevista per il 2028).Leitner che mette oraAttività diche ora sonoe che hanno determinato lo slittamento della riapertura «per rispetto delle vittime di Mottarone», come ha affermato. Un'ulteriore rinvio dopo la delusione dello scorso inverno "in bianco" non per la neve ma per il blocco alle attività sciistiche che hanno di fatto stoppato i fatturati dell'azienda di gestione.. Qui i collaudi si sono conclusi a novembre in previsione della prevista riapertura a dicembre, che poi non c’è stata.