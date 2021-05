E-commerce, in Italia crescono i consumatori abituali

Pubblicato il 28 maggio 2021 | 10:55

In Italia l'85% degli acquirenti effettua almeno un acquisto al mese

Gli acquisti abituali premiano elettronica e prodotti disinfettanti

Le merceologie più ricercate per fascia d'età

L'online aiuto la conversioni in negozio: l'86,7% ricerca sul web prima di comprare in store

Il comportamento d'acquisto fra online e offline

Il profilo del consumatore digitale italiano fra cui si fa largo la categoria over-65

, con un aumento del +5% rispetto al dato registrato nel 2020. A dirlo è l'indagine svolta dal portale eCommercetra settembre 2020 e febbraio 2021 registrate sui vari portali nazionali (Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Austria). Analisi a cui si aggiungono i sondaggi commissionati allo studio internazionale di ricerche di mercato Kantar fra giugno 2020 e febbraio 2021.Per quanto riguardail 61% del campione acquista almeno una volta al mese, il 23,9% almeno una volta a settimana e il 15% lo fa una volta ogni trimestre o meno. Nel carrello digitale tricolore finiscono, in ordine di importanza, elettronica, moda e accessori, arredamento e giardino, sport e outdoor, salute e bellezza, articoli per bambini, auto e moto, giochi, food&beverage, cibo per animali. Entrando più nel dettaglio, i dieci prodotti più cercati online in Italia nel 2020 sono stati: smartphone, sneakers, televisori, smartwatch, scarpe da corsa, notebook, console di gioco, cuffie, tablet e frigoriferi.Nel rapporto fra 2019 e 2020, anno segnato dalla pandemia Covid,sono state: arredamento e giardino (+190,5%), drogheria e salute (+164,7%), food&beverage (+159,2%), prodotti per animali (+116,5%), elettronica (+96,7%), sport e outdoor (+96,3%), articoli per bambini (+91,5%), giochi (+88,7%), auto e moto (+83,6%), salute e bellezza (+80,8%) e moda e accessori (+72,7%). Da sottolineare, inoltre, il picco di ricerca, confronto prezzi e acquisto di prodotti disinfettati con Amuchina Gel Xgerm e Nova Argentia Alcool Etilico Denaturato fra i top 10 prodotti ricercati.scarpe da sport (-40,2%), catene da neve (-38,0%), seggiolini auto per bambini (-37,6%) e valigie (-35,1%).Relativamente alnell’anno della pandemia, il sondaggio commissionato da Idealo a febbraio 2021 ha mostrato che. Il 72,6% di coloro che hanno partecipato al sondaggio ha visitato (o visita ancora adesso) un negozio fisico per esaminare i prodotti prima di acquistarli online. In particolare, questa abitudine di acquisto è riconducibile alle categorie di prodotti che, o per il costo elevato o perché legati a taglie e gusti, si preferisce vedere e provare prima dell’acquisto. Tra coloro che visitavano i negozi fisici prima di acquistare online, a un anno dall’inizio delle restrizioni. Il 56,1% ha invece ridotto questa abitudine mentre il 18,1% continua a provare i prodotti nel mondo “reale” prima di acquistarli online.Infine, la pandemia di COVID-19 ha spinto il, il 52,8% degli intervistati ha dichiarato di aver comprato prodotti online che in passato erano stati acquistati raramente o mai e il 16,3%, ha dichiarato di aver fatto un acquisto online per la prima volta.Per quanto riguarda il 2021, il 34,5% degli utenti comprerà online ancora di più rispetto al 2020 mentre il 58,4% allo stesso modo. Solo il 7,0% prevede di ridurre gli acquisti tramite e-commerce.Da tutto questo ne escenel 2020:Due consumatori italiani su tre utilizzano lo smartphone per lo shopping online e per la comparazione prezzi. Inoltre, nel 77,3% dei casi viene utilizzato un dispositivo mobile Android., pur non essendo nativi digitali e rappresentando la percentuale minore (l’8,7% di tutti i visitatori di idealo Italia),. L’avvicinamento al mondo dell’eCommerce da parte degli over-65 nel corso del 2020 è stato anche incentivato dalla necessità di superare l’isolamento fisico e sociale dovuto alla pandemia, inducendoli a riscoprire le nuove tecnologie e favorendone l’inclusione digitale.purtroppo resi necessari dalla pandemia Covid-19 - ha dichiarato- Per il mondo dell’eCommerce si è trattato di un. Ne hanno soprattutto approfittato categorie merceologiche che in passato erano meno sviluppate sul mercato eCommerce, come per esempio quella del food&beverage. Dalla nostra analisi risulta confortante notare comementre gli e-shop italiani sono riusciti a superare un difficile 2020 arrivando a proporre in un caso su tre un prezzo più competitivo dei cosiddetti big player. Seppur ancora in ritardo rispetto ai principali mercati europei, quello dell’eCommerce italiano mostra una vivacità interessante e con tassi di crescita tra i più alti in Europa in alcuni specifici settori».