Ristoranti e bar riaprono all'interno. Ecco tutte le regole da seguire

Dall'1 giugno bar e ristoranti possono tornare a ospitare i clienti al chiuso a pranzo e cena

Per le linee guida vale il documento concordato da Stato, Regioni e Cts



Mascherina sempre obbligatoria, si può togliere solo per mangiare e bere

Le regole per i ristoranti al chiuso in zona gialla

Per accedere ai locali, misurazione della temperatura e archiviazione delle prenotazioni

Rimane il limite 4 persone sedute al tavolo (in zona gialla) e il distanziamento di un metro

1 metro di distanza fra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (distanza che può raggiungere anche i 2 metri a seconda dell’andamento del quadro epidemiologico);

fra i clienti di tavoli diversi (distanza che può raggiungere anche i 2 metri a seconda dell’andamento del quadro epidemiologico); 1 metro di distanza fra i clienti di tavoli diversi negli ambienti all’aperto come giardini, terrazze, plateatici e dehors (distanza che può raggiungere anche i 2 metri a seconda dell’andamento del quadro epidemiologico);

fra i clienti di tavoli diversi come giardini, terrazze, plateatici e dehors (distanza che può raggiungere anche i 2 metri a seconda dell’andamento del quadro epidemiologico); le distanze possono essere ridotte solo in presenza di barriere fisiche di separazione e solo se non rappresentano un ostacolo alla ventilazione e al ricambio d’aria.

Si torna a consumare al bancone del bar, ma il numero massimo di persone nel locale va monitorato

Le regole per il servizio al chiuso nei bar in zona gialla

Menu usa e getta, digitale o riutilizzabile previa disinfezione

Per i buffet valgono le regole dei banchetti di nozze

Il cartello da esporre con l'indicazione del numero di clienti massimo che può accedere al locale

Aerazione e climatizzazione: sì al ricambio, no al ricircolo dell'aria

Si può giocare a carte, ma meglio sostituire spesso il mazzo

obbligo di utilizzo di mascherina;

igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco;

rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo e di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);

nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.





Per il coprifuoco, attenzione a calendario e colore della zona

dal 7 giugno scatta alle 24.00;

dal 21 giugno è cancellato.

opo mesi e mesi di chiusura,. La data rimette in pista tutti i locali pubblici, con o senza dehors non importa più, a patto che rispettino le regole di condotta per le consumazioni al tavolo o al banco. Insomma, nessun “liberi tutti” e nemmeno una ripartenza in pompa magna dal momento che le limitazioni all'attività economica in qualche modo rimangono -. «Tutti speriamo chepiù ma bisogna stare attenti perché se l’emergenza sanitaria sta scemando, i problemi economici di chi lavora nel nostro settore non termineranno dall’oggi al domani», ha affermatoD’altronde, come ha più volte detto anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi il miglior sostegno possibile alle attività economica colpite dagli effetti della pandemia non può che essere la riapertura. Tema sul quale(in allegato la check-list di Fipe per controllare di aver implementato tutte le misure, ndr). Di seguito, l’elenco di tutto quello che si può e non si può fare in bar e ristoranti dall’1 giugno.Innanzitutto, laa protezione delle vie respiratorie. Serve quindi indossarla quando si utilizzano i servizi igienici oppure ci si alza per andare a pagare in cassa, dove dovranno essere predisposte delle adeguate barriere di protezione (sebbene vada sempre favorito il pagamento in modalità elettronica, meglio se al tavolo).a contatto con i clienti, la mascherina va sempre indossata ed è cura del lavoratore igienizzarsi frequentemente le mani, soprattutto fra un servizio e l’altro.Per quanto riguarda l’ospitalità dei clienti all’interno dei locali, i gestori dovranno innanzitutto(che deve essere inferiore ai 37,5° C) e mettere a disposizione l’, nonché la possibilità diGli stessi dovranno adottare misure per evitare assembramenti edel posto a sedere con l’indicazione diRelativamente alla disposizione degli ospiti in sala, in(mentre decade in zona bianca) e va mantenuto ilIn ogni caso, al termine di ogni servizio al tavolo si devonoPer quanto riguarda la, questa può avvenire a patto che si(anche in questo caso estendibili a due metri in base all’andamento del quadro epidemiologico).Per gli esercizi che non dispongono di posti a sedere, si devein base al volume dello spazio a disposizione, così da non creare assembramenti. In ogni caso, si chiede di privilegiare l’utilizzo di spazi esterni.Per ordinare, i proprietari e i gestori di pubblici esercizi devono mettere a disposizione dei clienti(tramite Qr code per esempio) oppure(e quindi riutilizzabili dopo la necessaria sanificazione) o(in questo caso cartacei).Nel caso in cui si volesse organizzare un, come capita durante molti aperitivi, sarà possibile farlo mediante. Detto diversamente, il self-service può avvenire solo in presenza di prodotti confezionati monoporzione. In caso contrario, la somministrazione delle pietanze deve avvenire a opera del personale incaricato escludendo quindi la possibilità che i clienti possano toccare i prodotti. In generale, si devono evitare situazioni organizzative e di allestimento che possano provocare assembramenti.Sempre in termini di sicurezza sanitaria, è, a meno che le condizioni metereologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano,al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. Questo significa che, per gliSonoche prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni:Limitazione da tenere d'occhio rimane quella delche, nonostante la progressiva revisione delle ultime settimane,fino: