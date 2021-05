Da YouTube alle dark kitchen, Casa Surace lancia Nonna Rita

Pubblicato il 04 maggio 2021 | 08:30

I

La lasagna di Nonna Rita

Dalla rete alla ristorazione dal gusto tradizionale

Per il delivery, si punta sulle piattaforme

Lasagne, parmigiana e polpette anche vegan con Beyond Meat

. La città, meta d'adozione del collettivo(famoso per i suoi video che raccontano le sfaccettature, soprattutto culinarie, dell'incontro fra Nord e Sud Italia), ospita infatti due dark kitchen dedicate ai piatti tipici della tradizione. O megliouno dei founder di Casa Surace.Al fianco di questa avventura gastronomica, che riprende le fila di precedenti esperienze già avviate da Casa Surace (come lache ricorda molto il "pacco da giù"), alcuni imprenditori della ristorazione. Fra questi,che si occupano dello sviluppo del progetto Nonna Rita. «Dopo Porta Romana e Navigli,In particolare, due saranno locali totalmente dedicati a Nonna Rita mentre altri due saranno sviluppati all'interno di ristoranti partner che ci hanno riservato uno spazio di lavoro», spiega Marcello. Quie «seguendo la catena del freddo, vieneQuesto ci permette di standardizzare la qualità del prodotto e rendere più efficienti i tempi di preparazione e consegna», puntualizza Marcello.Per quanto riguarda il modello di distribuzione,anche se è comunque possibile, attraverso il portale diretto del brand, farsi recapitare a casa il pasto da una società di logistica terza. Prossimamente, il modello verrà replicato a Torino e Roma. Mentre è ancora in fase di studio la possibilità di offrire la gestione del marchio Nonna Rita in licenza ad altri imprenditori.Passando al menù, le preparazioni di punta sono: lasagne, parmigiana e polpette. Disponibili anche le versioni vegetariane e vegane.Caratteristica che racconta dell'inclusività e la sensibilità per i temi della sostenibilità del progetto food Nonna Rita. Elementi comuni al collettivo Casa Surace: «Il progetto Nonna Rita vuole far incontrare chi lavora nella ristorazione e chi ha sempre messe al centro del proprio messaggio una cucina genuina., conclude Petrella.