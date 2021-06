Furbo chi si affiderà alla bicicletta. Futuro in sella, anche per il turismo

Primo Piano del 03 giugno 2021 | 05:00

Tutto il bello di andare in bicicletta

Bicicletta uguale felicità, ecco la formula

Sale l'indice di interesse per la bicicletta

Ultimo sforzo per un cambio culturale

Il viaggio nel suo ultimo libro

Dolomiti, il paradiso dei ciclisti

I percorsi in Val d'Ega

Tutto il bello delle Dolomiti

Dalle Dolomiti alla Romagna sulle tracce di Pantani

Pedalando lungo il Po

All'estero, l'Irlanda in bicicletta

Il bello di pedalare in Irlanda

aria e respiro,e disciplina, èma non troppo, pura e genuina,e mentale, solitaria e aggregativa. È ladi cui dal 2018 si celebra la. Un mezzo antico eppure straordinariamentevisto che l’arrivo dellae un mondo diventato insostenibile hanno riacceso i riflettori su quella catena che gira senza sporcare, spinta da, se non quella dei muscoli delle gambe di chi li spinge. La bicicletta è attualità, medicina, bellezza, sorriso: alzi la mano chi ha mai visto una persona in sella col viso ingrugnito.Ci facevo caso giusto la scorsa settimana:ad una persona speciale e le si è spalancata la bocca; erano le 22, il buio era appena calato ma non ha resistito, l’ha inforcata e ha fatto il giro dell’isolato. L’indomani. Era piccolo eppure gigante, fiero ed emozionato, teneva quel manubrio come se fosse la cosa più preziosa al mondo e subito dopo si accertava che il papà caricasse il suo sogno in macchina senza minimamente rovinarlo.Per chi in bicicletta ci va da sempre, per chi non ci è mai andato èperché quando si parla di, di astrazioni e non incisioni il discorso di fa complesso. Eppure unache certifichi il benessere che sa conferire la bicicletta ci deve essere ed infatti, c’è. La si è formulata, in una chiacchierata con Italia a Tavola, con, giornalista e scrittore, ma soprattutto ciclista per amore, passione, dedizione, vocazione.«È una questione diche viene prodotto dal minimo movimento possibile: con unamuovi lae compi una distanza ragguardevole, senza un motore. Con loche si fa facendo due passi, si compiono dieci metri. La bicicletta sta tra icon i quali si compie ogni tipo di distanza, ma inquinando, annoiandosi, litigando coi passeggeri, facendosi venire la nausea sui passi alpini e il, che è sano, pulito, green, ma che non permette di coprire chissà quali distanze.e compiere intanto distanze importanti guardandosi attorno e attraversando città, collina, montagna, campagna scorgendo chiese e castelli.».. Glie lericordano ancora spazi chiusi da lockdown, gli italiani non ne possono più. Isono belli e avventurieri, ma anche lì manca l’aria. E allora ecco che, che si assapora proprio durante il percorso. Non è un caso che l’online degli italiani verso l’acquisto di una bicicletta secondo i dati dell’ultima ricerca condotta daun portale internazionale di comparazione prezzi, è quasi triplicato nell’ultimo anno, con un. E ancora: oltre il 40% degli intervistati ha detto di aver cambiato il proprio comportamento da quando è iniziata la pandemia di Covid-19 aumentando l’utilizzo della bicicletta (28,1%) o iniziando a usarla per la prima volta per gli spostamenti (13,8%), e quasi il 90% la usa almeno un giorno alla settimana per gli spostamenti preferendola ai mezzi pubblici, al motorino o al taxi.- prosegue Pellizzari - e io credo che la cultura attorno ad essa stia cambiando. Lo vedo a, città in cui vivo e città ostica per i. Eppure io penso che siamo in un periodo di interregno, un periodo di picco, in cui i ciclisti sono in forte aumento così come l’intollerabilità degli automobilisti: ma è appunto un picco,La speranza non può che venire daiche hanno riscoperto le due ruote, per. «Ho spinto i miei figli a pedalare - spiega il giornalista - perché sono certo che insegni loro la libertà, i non confini,; certo, è pericolosa per via dei rischi che corrono lungo le strade, ma è un pericolo che bisogna accettare di correre. E poi lase si metterà in campo una campagna efficace. Insomma chi non andrà in bicicletta di questi tempi, non sarà un furbo».Ma la bicicletta, come detto, è un viaggio. Ed è partendo da qui che Pellizzari è partito per scrivere il suo ultimo libro:(Fabbri Editore). Un libro che racconta di una fuga liberatoria di 48 ore compiuta insieme ad un amico subito dopo il lockdown quello vero, della primavera 2020. La fuga, concetto centrale nel mondo del ciclismo che sia professionistico o amatoriale, l’ha compiuta percorrendo le 7 montagne regine del Giro e del Tour a cavallo tra Italia e Francia. Tutto per rispondere alla domanda ricorrente che dà il titolo al libro e che viene dall'esterno, ma anche dall'interno quando si è accartocciati sul proprio mezzo.. Fisico, perché vedi posti bellissimi in un raggio di pochissimi km senza la nausea dell’auto. Spirituale, perché nel pedalare penso a tantissime cose.a così complicato perché ho perso il padre dopo averlo assistito e portato dentro e fuori dagli ospedali, lo confortavo raccontandogli delle mie uscite in bicicletta perché lui me lo chiedeva, questa di 48 ore non ho fatto in tempo a descrivergliela, ma probabilmente è quella che gli ho raccontato meglio.Insomma la bicicletta è diventata più che mai metafora di libertà, sono scappato con la cosa più semplice e a portata di mano si può avere».. Regalatela una bicicletta, che sia per fare un viaggio, per andare a fare le spese, per un allenamento, per un giro dell’isolato, per un sogno che qualche volta diventa realtà. E a proposito di bici, ecco alcuni itinerari , proposte ed eventi che vi proponiamo per un'estate su due ruote.

, della mountain bike e della e-bike, perché offrono percorsi per tutti i gusti e per tutte le gambe, allenate e non. L'evento clou è rappresentato dalla Maratona delle Dolomiti che si correrà il 4 luglio e dalla Hero, la sorella dedicata solo alle moutain bike., vince la “maglia rosa” per l’ospitalità degli appassionati delle due ruote. Membro elite di Mountain Bike Holidays, il resort che si è aggiudicato l'Aktiv Hotel Award 2020 nella categoria bike, organizza tour guidati dall’appassionato di mountain bike,(il proprietario) e le guide esperte della Bike School San Vigilio., è l’offerta dedicata a chi vuole ammirare i panorami mozzafiato che regalano le Dolomiti, con facili tour adatti a tutti. Ad esempio il tour per famiglie al Plan de Corones o il tour delle delizie del palato con pietanze tipiche ladine. Comprende 7 pernottamenti con pensione Gourmet Plus, 3 tour guidati, noleggio di nuove Hard Trails (gratis), E-bike & Fullys (a pagamento), 6 pacchetti energetici e programma Wellness & Spa Plus, a partire da 1063 euro per persona in camera doppia Fanes.con piste ciclabili, percorsi e single trail che fino a novembre 2021 offrono anche a freerider e amanti dell’e-bike una miriade di opportunità per sfidareo godere della brezza in tranquille pedalate d’alta quota.e l’estesa rete di sentieri parlano di un’area particolarmente sensibile alle necessità e ai desideri di chi vede la montagna come una corsa a tappe ma gli eventi e le strutture pensati per chi salta in sella sono praticamente infiniti.Dai principianti ai professionisti, tutti gli amanti della, tra salti, tornantini, pumptrack, drop, rockgarden e scalini, che permettono di programmare una variegata preparazione tecnica.risponde con jumpline e molti altri ostacoli che mettono alla prova l’abilità di guida, in un repertorio comprensivo di balance-north-shores e curve con e senza sponda, dove imparare il bunnyhop e fare il pieno di adrenalina.Se con la Bikecard è infine possibile utilizzare gli impianti di risalita trasportando la propria bicicletta?in modo pratico ed economico, le scuole di mountain bike e ciclismo Bike School Val d’Ega, Dolomiti Bikes Experience e Krauti On Tour Bike Guiding & School Val d’Ega offrono un ricco programma settimanale di tour guidati in MTB ed e-bike sui migliori percorsi. Convalida dal 26 giugno al 31 luglio e dal 28 agosto al 25 settembre 2021, 7 pernottamenti, 7 giorni Val d'Ega Guest Pass (trasporto pubblico), 1 workshop di tecniche di guida e test, 1 Tour guidato Latemarronda, 3 Tour guidati in bike da scegliere dal programma settimanale della scuola Bike "dolomiti Bike experience", 1 biglietto giornaliero Bike-Trail Carezza, 1 biglietto giornaliero Mountainbike-Card per la Latemarronda a partire da 598 euro per persona in mezza pensione in hotel 3 stelle.pedalando sulle piste ciclabili lungo le spiagge, tra i parchi verdissimi e i percorsi inerpicanti sulle colline care a un campione assoluto del ciclismo,La base specializzata e ideale per i bike addicted sono i Ricci Hotels che dedicano ai patiti delle due ruote la, valida per un soggiorno fino al 6 giugno e a partire dal 4 settembre 2021., promozioni speciali e un mare di servizi inclusi: a tavola ricca colazione energetica per gli sportivi, piccolo buffet del pomeriggio, cena gourmet con menu speciale del territorio e bevande a cena incluse (vini e olio del Podere La Fattoria, acqua e bibite);riservato (coperto), Bike Garage protetto e custodito (con piccola), servizio giornaliero di, tour guidati e cartine sempre a disposizione,: recupero con auto nel caso di problemi con la bici,convenzionato in Hotel, convenzione con Bike Shop per acquisti di abbigliamento e materiale tecnico scontati. E ancora a disposizione piscine riscaldate con idromassaggio, spiaggia privata con campi gioco e Wine biking: visita al Podere di famiglia e alle cantine del territorio con acquisti agevolati.Prezzo a partire da 69 euro al giorno a persona in mezza pensione, tutto compreso.che, nel Piacentino, segue l’, lambendo la città dei Farnese e regalando uno sguardo differente sulla realtà della Bassa. Tappa da non perdere è ildove il lago artificiale, circondato dai pioppi, ospita la fauna e la flora tipiche del territorio. Lungo il fiume, merita una sostal'unica abitata del Po, dove la conca consente alle imbarcazioni di proseguire la navigazione fino al delta. Oltre che in bicicletta, è possibile immergersi nel paesaggio fluviale anche tramite escursioni a piedi o in barca e grazie ad attività organizzate in collaborazione con ilL’itinerario favorisce poi l’, come quelli del cacio del Po e dei formaggi Dop Piacentini, e con gioielli come il, che al suo interno conserva tesori antichi e moderni, custoditi nella Sala delle Armi e nel MIM, Museum in Motion, collezione in costante evoluzione di oltre 1500 opere di maestri contemporanei.- dove chi volesse ha la possibilità di investire sul relax totale noleggiando una E-Bike - ile di cultura che consente di tuffarsi su due ruote in un percorso abbracciato dache segue il Canale di San Michele, dalla Badia di Santa Maria della Neve al Castello di Torrechiara. Montati in sella, si parte proprio dalla, perla d’architettura voluta da Pier Maria Rossi che ha attraversato indenne i secoli con i suoi affreschi barocchi, il refettorio, il belvedere e il chiostro. Avventurarsi nell’itinerario significa sfilare in uno scenario naturale arricchito negli anni con un’implementazione della presenza di, tra le quali si susseguono opere di artisti contemporanei che ridefiniscono il significato del paesaggio che incornicia il Canale.unisce otto passi appenninici al di sopra dei 1200 metri e può essere considerato il regalo della provincia di Reggio Emilia agli appassionati di mountain bike. La precisione di una segnaletica leggibile, la cartina e l’applicazione Sentieri Appennino mettono chiunque in condizione di muoversi agilmente o di programmare un’escursione a tappe adatta alla propria preparazione.ed è possibile prenotare escursioni al seguito di guide diplomate e certificate. La più lunga greenway d'Irlanda è ideale per una pedalata rilassante attraverso la natura e la storia. Questa spettacolare pista ciclabile e pedonale serpeggia, lontana dalle auto, per 46 km dal fiume al mare lungo una vecchia linea ferroviaria nell’Ireland’s Ancient East.La colonne basaltiche della Giant's Causeway, l'Old Bushmills Distillery, antichi castelli, spiagge dorate, graziose città e villaggi sul mare, le location del film Game of Thrones® sono ciò che rende questo tracciato in Irlanda del Nord una delle strade costiere più belle d'Europa: 212 km semplicemente perfetti per gli appassionati di ciclismo di qualsiasi tipo.Il Castello di Dublino, il General Post Office, le cattedrali della città, il College Green, Merrion Square, Parnell Square, il Grand Canal Dock (e molto altro ancora) sono i punti ideali per scoprire la capitale irlandese e tutto il suo fascino dalla sella di una Dublin Bike o con i Dublin City Bike Tours, guide divertenti, ricche di informazioni studiate ad hoc sulla storia della città, sui personaggi più significativi, gli eventi e le vicende che hanno plasmato il suo carattere e la sua cultura. Da Lazy Bike Tours è anche possibile noleggiare una bicicletta elettrica, “fresca, comoda ed ecologica.Per gli appassionati di mountain bike, le Mourne Mountains, in Irlanda del Nord, sono il cuore di una spettacolare avventura. Che si tratti di percorrere i panoramici country trail (classificati blu, verdi e rossi) di Castlewellan o di unirsi alla East Coast Adventure per affrontare i 27 km di piste rosse di Rostrevor, tra epiche discese, viste panoramiche, freschissima aria di montagna e molte altre attività all'aperto anche non legate alla bicicletta, le Mournes sono un luogo difficile da battere per chi ama questo modo di vivere la bici.Percorrere in bicicletta l'intera Wild Atlantic Way, lunga 2.500 km, è una sfida titanica, ma non impossibile: basta avere tempo e un po’ di allenamento. E se seguire l'intero percorso è troppo impegnativo, non c’è che l’imbarazzo della scelta per decidere quali e quante delle sei zone attraversare. Anche decidendo di pedalare per poche decine di chilometri, ritagliandosi magari solo un paio di giorni da dedicare alla bici, si avrà la certezza di restare a bocca aperta lungo percorsi come l’incantevole Great Western Greenway, nella contea di Mayo, o concentrandosi sulla bellezza selvaggia di Valentia Island, nella contea di Kerry.