Turismo estivo, nel 2021 si salvano solo le mete balneari. Ma è stata corsa al risparmio

Per alcuni (fortunati) italiani, anche settembre è mese di vacanza. Ma con il picco agostano alle spalle, si possono già tracciare i primi bilanci. L'estate 2021 è stata all'insegna dei viaggi domestici. Soprattutto al mare. E meglio se a budget contenuto o per brevi periodi che somigliano più a weekend lunghi che a vere e proprie ferie tradizionalmente intese. A rivelarlo è l'Osservatorio Confcommercio-Confturismo per cui se all'appello sono mancati circa 4,5 milioni di turisti nazionali, per gli altri 20,5 milioni che si sono messi in marcia si è trattato di una stagione all'insegna del risparmio.

Per le vacanze 2021 i turisti italiani hanno speso -14% rispetto al 2020

Soggiorni ridotti e concentrati ad agosto

A livello temporale, il 71% degli italiani in vacanza da giugno a settembre si sono concessi un soggiorno di 5 notti o più, mentre il 18% si è concesso solo uno o più soggiorni brevi (ma sempre con pernottamento). Solo il 5% del campio si è limitato a escursioni giornaliere. Mentre permane un 6% di connazionali che punta sulla bassa stagione di settembre per godersi qualche momento di relax, anche se è ancora incerto sul da farsi. Più che la durata della vacanza, però, a caratterizzare l'estate 2021 è stato senza dubbio il ritorno della stagionalità: ben il 51% delle partenze tra la seconda metà di luglio e agosto. Un dato che mette in crisi tutti gli sforzi fatti dal comparto per allungare la stagione e diluirla su tutto il periodo differenziando quanto più possibile offerta e target. Iniziative che dovranno attendere tempi migliori per tornare a dettare il ritmo delle vacanze. Per la stagione che va a concludersi, infatti, hanno vinto le incertezze legate alla pandemia: solo l'8% dei viaggiatori italiani ha scelto giugno e la prima metà di luglio come periodo per le vacanze. Va meglio settembre, che dovrebbe convincere il 12% dei viaggiatori.

La lunghezza delle vacanze estive nel 2021

Tutti al mare

Quasi a senso unico anche la scelta della destinazione: il mare! Le mete balneari, infatti, hanno attirato il 64% dei turisti. Ben più lontana, la montagna con il 18% delle preferenze e le città d'arte ferme al palo del 9%. Su quest'ultima destinazione pesa, senza dubbio, la mancanza di turisti stranieri. Al netto di fenomeni di prossimità, come quelli che hanno, ad esempio, riportato buona parte dei turisti di lingua tedesca sulle spiagge di Veneto e Friuli, e di un contenuto segnale positivo dato dagli Europei, di intercontinentali se ne vedono ancora pochissimi. Al contrario, non va meglio: solo il 14% del campione intervistato ha affermato di essersi concesso delle vacanze fuori dai confini italiani (Spagna, Frencia e Grecia le mete predilette).

Budget più contenuti rispetto al 2020 (-14%) e al 2019 (-30%)

Fra le criticità riscontrate dai viaggiatori, un 2% segnala di aver speso più di quanto intendeva. Una percentuale esigua, ma che segnala l'attenzione dei viaggiatori per le diverse voci di costo. Non a caso, molti Italiani hanno dedicato quest’anno alle vacanze un budget inferiore che in passato: il -14% rispetto al 2020 e addirittura il -30% rispetto al 2019.