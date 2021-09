Viaggi internazionali, Garavaglia: «Da Speranza, ok ai corridoi turistici»

Dopo un 2021 all'insegna del turismo domestico, sulla scorta del buon esito della campagna vaccinale e l'introduzione del green pass, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha affrontato il tema dei viaggi internazionali: «Ho avuto dal ministro alla Sanità Roberto Speranza l'ok all'apertura dei corridoi turistici verso Maldive, Seychelles e altri paesi». Una buona notizia per agenzie viaggi e tour operator che sulla ripresa delle rotte e dei flussi extra-Schengen puntano per la ripresa del settore.

Buone notizie per chi ha in programma un viaggio verso destinazioni esotiche

Garavaglia: «Il turismo non è solo in entrata ma anche in uscita»

«Il turismo è anche uscire, non solo far venire gli stranieri in Italia», ha sottolineato Garavaglia a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano. Un rilievo che ha dato speranza alle aziende impegnate nel settore che ora guardano con più speranza al flusso outgoing dopo un anno difficile (iniziato con le restrizioni invernali) in cui il turismo è stato prettamente di matrice nazionale: sia per quanto riguarda la provenienza dei turisti che per quanto riguarda le destinazioni scelte. Ancora da definire, però, le tempistiche: «Mi auguro che i corridoio turistici saranno operativi al più presto», si è limitato a dire il ministro al Turismo.

Il Salone del mobile? «Segnale di ripresa non scontato»

Spazio anche a un commento sulla Design Week di Milano: «Il Supersalone è un segnale di ripresa non scontato. Quando ci siamo mossi con il collega Giorgetti, ad aprile, per garantire l’apertura della Fiera, non era un risultato scontato. Ci vogliono mesi e mesi per preparare un evento come questo. Fortunatamente, adesso siamo qui, contenti. E stata una bella cosa», ha affermato Garavaglia.