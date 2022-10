Il lusso nell'hotellerie? “È un mix tra eccellenza, creatività e tradizione”

«Il lusso nell'hotellerie? Per noi è un mix tra eccellenza e creatività, senza dimenticare la tradizione e una sempre maggiore attenzione alla proposta Food and Beverage». Così Luca Marinelli, area director learning and development per l'Italia, la Spagna e il Portogallo di Belmond, celebre catena specializzata nel settore dell'accoglienza, attraverso hotel di lusso, ristoranti, treni e crociere.

Marinelli è intervenuto alla Luxury Hospitality Confrence, che si è svolta nei giorni scorsi presso gli spazi dell'NH Collection Milano City Life. In particolare ha parlato nella conferenza intitolata "Lusso e ospitalità: visioni, trend e prospettive", rispondendo ai questi di Giorgio Ribaudo, moderatore dell'incontro e managing director di Thrends, società di ricerca e business intelligence con competenze chiave, dati delicati e approfondimenti del settore nel turismo e nell'ospitalità.

Luca Marinelli (foto profilo Facebook)

Nel 2022 che tipo di flussi di visitatori avete avuto?

Stiamo assistendo a un ritorno dei mercati indiani e arabi, ma a farla da padrone sono ancora gli europei (80%) con una prevalenza di scandinavi. Oggi la clientela preferisce muoversi di meno con l'aereo e utilizzare l'auto; magari per raggiungere location remote e vivere esperienze intime. I nostri clienti ricercano la privacy e la tranquillità delle nostre location, per noi il lusso è un mix tra eccellenza e creatività senza dimenticare la tradizione e una sempre maggiore attenzione alla proposta Food and Beverage.

Quanto è diventata importante la digitalizzazione nel settore dei luxury hotels?

C'è un forte sviluppo a livello mediatico e comunicativo verso la tematica del digitale, ma dal nostro punto di vista per sorprendere il cliente utilizziamo degli accorgimenti retrò. Ad esempio, nelle nostre strutture in Sicilia proponiamo l'arrivo in albergo a bordo dei tipici calessi siciliani. Per noi il lusso, come dice il nostro presidente, è anche questo: eccellenza e creatività.

Da sinistra Luigi Passera e Luca Marinelli alla Luxury Hospitality Conference

Come sta vivendo il settore la recente crisi inflazionistica ed energetica?

Persino il mercato domestico, da sempre un po’ più attento alle variazioni tariffarie, non ha mostrato alcuna resistenza al costo camera. Non c'è stata quindi una particolare resistenza al prezzo.