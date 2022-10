Il turismo enogastronomico tra sfide e opportunità si svela al Salone DeGusto a Rende

Continuano gli eventi e i convegni di approfondimento al Salone DeGusto 2022, che è in svolgimento a Rende dall'8ottobre all11 ottobre e di cui Italia a Tavola è media partner. Nella giornata di ieri si è tenuto un interessante Convegno dal titolo “Turismo Enogastronomico”, relatori dottor Gabriele Bafaro, rappresentante del Movimento Turismo del vino in Calabria, e il professor Tullio Romita, docente di Sociologia del Turismo Unical.

Salone DeGusto 2022 si svolge dall'8 all'11 ottobre a Rende (Cs)

Non solo esposizione di eccellenze alimentari

Divenuto sin dalla prima edizione principale punto di riferimento dei mercati enogastronomico ed agroalimentare calabresi, toccando anche l’interesse per quello Italiano e in alcuni casi anche quello internazionale, Degusto si fa promotore della cultura del buon cibo, del mangiare sano e bene, al fine di valorizzare e tutelare i prodotti alimentari di alta qualità. Non solo esposizione di eccellenze alimentari, ma anche esibizioni di artisti della cucina e delle bollicine, ma anche studio e approfondimento.

Il punto sullo sviluppo delle Cantine Accoglienti come percorso turistico

Al Convegno, moderato dal direttore della rivista Italia a Tavola, Alberto Lupini, ha partecipato il presidente di Confartigianato Imprese Calabria, il dottor Roberto Matragrano. La riflessione è partita dal dottor Bafaro, archeologo e titolare della Cantina Acroneo, che ha fatto il punto sullo sviluppo delle Cantine Accoglienti come percorso turistico, che approfondisce la storia dei nostri territori fin dall’antichità per conservare tutto il nostro patrimonio culturale.

Tradizione e innovazione

Enogastronomia d’eccellenza e storia antica, anche con il recupero delle antiche tradizioni agricole, che ben si sposa con gli obiettivi di Confartigianato Imprese: tradizione e innovazione. Il professor Romita ha presentato il quadro della situazione attuale in Calabria, che presenta una situazione non uniforme, una peculiarità del nostro territorio rappresentata dal turismo residenziale, la necessità di superare le difficoltà del Turismo delle Radici, puntando sull’esportazione dei prodotti, coinvolgendo tutte le Istituzioni in un unico grande progetto di sviluppo, formando le figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. Il presidente Matragrano ha testimoniato come le istituzioni e le imprese possono fare rete per lo sviluppo di un territorio, raccontando l’esperienza che ha portato alla nascita del brand Terre di Cosenza.