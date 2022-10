Federalberghi, Bocca: “Se l'Europa esiste, intervenga subito per aiutarci”

Il tema del caro energia è sempre più pressante per il turismo. Torna, quindi, a chiedere un intervento il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. In un'intervista all'Ansa ha dichiarato: «Serve un immediato intervento importante da parte dell'Europa sul caro energia altrimenti molti alberghi e imprese turistiche chiuderanno. Hanno fatto il Recovery Fund per la pandemia e questo è come un nuovo Covid per il turismo. Per fortuna non abbiamo la malattia e la morte delle persone ma le conseguenze sulle aziende, che come gli alberghi sono energivori, sono molto simili a quelle del Covid. Se l'Europa esiste, a questo punto batta un colpo. Deve aiutarci ma con i soldi, non con i crediti di imposta».

Bernabò Bocca

Siamo stati due anni fermi

«L'estate - ha spiegato all'Ansa il presidente di Federalberghi - è andata indubbiamente bene ma la liquidità che gli operatori sono riusciti a fare è servita per pagare in parte i costi di due anni di chiusura. Non veniamo da momenti grandiosi, ma siamo stati due anni fermi. Inoltre l'alta stagione è al termine».

L'Europa ha il dovere di intervenire

«Gli altri Paesi - ha dichiarato all'Ansa - hanno le loro vie d'uscita: la Francia ha il nucleare, la Germania ci ha messo 200 miliardi e il Nord Europa ha il gas e il petrolio. Se l'Europa esiste a questo punto batta un colpo. Oggi sui prezzi dell'energia abbiamo incrementi di sei volte rispetto al 2019. L'Europa ha il dovere di intervenire».